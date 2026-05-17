Prije nekoliko dana društvenim mrežama su kružile fotografije koje su navodno prikazivale glasove stručnih žirija u polufinalu. Evo kako su zaista grupa Lelek prošle u finalu...
Otkriveno je i koliko su Lelekice bodova dobile u polufinalu
Završilo je i 70. izdanje Eurosonga koje se ove godine održavalo u Beču. Pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske, pjevačica Dara s pjesmom 'Bangaranga', a naše su predstavnice, grupa Lelek, osvojile 15 mjesto u finalu. I ove su godine o pobjedniku odlučivali i publika i stručni žiri pa je tako Dara osvojila ukupno 516 bodova - 204 od žirija i 312 od publike. Lelekice su svoje putovanje na Eurosongu završile s 124 boda, od kojih je 53 od žiria, a 71 od publike.
Naše su se djevojke plasirale u finale nakon polufinala u utorak, a već su par dana nakon toga krenule kružiti fotografije na društvenim mrežama koje su navodno prikazivale bodove žirija. Prema njima, žiri je bio oduševljen hrvatskim predstavnicima i dobile su od njih 125 bodova. Ne računajući glasove publike, ti bodovi donijeli su im prvo mjesto.
Kako su Lelek prošle u polufinalu?
No, izgleda da se nije radilo o točnim podacima. Na web stranicama Eurosonga objavljeni su svi rezultati glasanja i publike i žirija u dvije polufinalne večeri te u finalu.
U prvom polufinalu, u kojem su se Lelekice natjecale, je prvi bio predstavnik Izraela, Noam Bettan. On je u finale otišao s 269 bodova - 106 od žirija te 163 od publike.
Najviše bodova od žirija je u prvom polufinalu dobila predstavnica Poljske, Alicja, čija je pjesma Pray zaradila 247 bodova - 137 od žirija i 110 od publike. Ona je završila na drugom mjestu.
Slijedi je Finska s 227 bodova, Moldavija s 208 bodova, srpski predstavnici Lavina sa 187 bodova, a na šestom mjestu završile su naše Lelekice sa 175 bodova - 85 od žirija te 90 od publike.
Slijedili su Grčka sa 159 bodova, Litva sa 101 bod, Švedska sa 96 bodova te na kraju Belgija sa 91 bodom.
