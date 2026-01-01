Obavijesti

VRTOGLAVE CIFRE

Pogledajte koliko će glumačka ekipa 'Stranger Thingsa' zaraditi od posljednje epizode

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Profimedia

Prema pisanju američkih medija, honorari za finalnu sezonu dosežu iznose koji su donedavno bili nezamislivi, osobito ako se uzme u obzir koliko su mladi glumci zarađivali na samom početku serije

Završetak jedne od najuspješnijih Netflixovih serija donosi spektakl ne samo na ekranu, nego i na bankovnim računima njezinih glavnih glumaca. Peta, ujedno i završna sezona 'Stranger Thingsa', obilježit će kraj jedne ere – i vrhunac zarade za njegovu postavu.

Prema pisanju američkih medija, honorari za finalnu sezonu dosežu iznose koji su donedavno bili nezamislivi, osobito ako se uzme u obzir koliko su mladi glumci zarađivali na samom početku serije.

Foto: Profimedia

U skupini mlađih zvijezda – Sadie Sink, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo i Finn Wolfhard – svaki će član za petu sezonu inkasirati oko 7 milijuna dolara. Prije gotovo deset godina njihovi su ugovori iznosili tek oko 160 tisuća dolara po sezoni, što jasno pokazuje koliko se serija razvila, ali i njihove karijere.

Iskusniji dio glumačke ekipe, David Harbour i Winona Ryder, smješten je stepenicu više. Oboje će za oproštajnu sezonu dobiti po 9 milijuna dolara. U prvoj sezoni Harbour je zarađivao 640 tisuća, dok je Ryder primala oko 800 tisuća dolara, pa je rast njihovih honorara impresivan.

Foto: Profimedia

Posebno poglavlje je Millie Bobby Brown. Kao najveće lice serije, ona ima zaseban ugovor s Netflixom koji uključuje i filmsku franšizu „Enola Holmes“, zbog čega točan iznos njezine zarade za posljednju sezonu „Stranger Thingsa“ nije poznat. Ipak, podatak da je za „Enola Holmes 2“ dobila 10 milijuna dolara sugerira da bi njezin honorar za seriju mogao biti barem na toj razini, ako ne i viši.

S obzirom na globalni uspjeh serije i činjenicu da je mnogima od ovih glumaca otvorila vrata svjetske slave, jasno je zašto Netflix nije štedio kada je u pitanju njihova posljednja zajednička avantura.

