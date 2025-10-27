Obavijesti

OTPJEVAO 'LUTKU'

Pogledajte nastup koji je ganuo Martinu Tomčić u Supertalentu! Nicolasu je dala zlatni gumb...

Foto: PROMO

Uz to si pjevao pjesmu koja nije na tvom jeziku, a da nikome to nije bilo neobično slušati. Najljepše od svega je tvoj osmijeh, tvoja vedrina i to što si tu pjesmu pjevao iz dubine duše, rekla mu je Maja Šuput

Filipinac  Nicolas Ypil (29) oduševio je žiri Supertalenta u petoj audicijskoj emisiji  i zaradio zlatnu gumb, kojeg mu je dala ganuta Martina Tomčić. Nicolas je izveo pjesmu 'Lutka' grupe SARS, a Martini je njegov nastup bio jako emotivan. 

- Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Nije moj narod taj koji me cijeni, nego vaš narod. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto - rekao je Nicolas u suzama. On posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar. 

Foto: PROMO

- Zbog ovih ljudi i zlatnog gumba sada vjerujem u sebe - rekao je i zahvalio svima. 

Nakon njegovog nastupa mu je Maja Šuput rekla da je prava senzacija i 'jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada'. 

SUPERTALENT Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb
Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb

- Uz to si pjevao pjesmu koja nije na tvom jeziku, a da nikome to nije bilo neobično slušati. Najljepše od svega je tvoj osmijeh, tvoja vedrina i to što si tu pjesmu pjevao iz dubine duše. Nakon ovoga ti ćeš u hotelu samo pjevati – ovo je bio jedan od najboljih nastupa ikada! - poručila je. 

Foto: PROMO

Fabijan Pavao Medvešek kratko je dodao svoj dojam, usporedivši Nicholasa s junacima animiranih filmova: ''Stvarno si pjevao dobro, ali dobro u smislu Disney dobro. Dakle, takav kakav jesi – odmah možeš ići nastupati gdje god želiš, na kojem god jeziku želiš''. 

podijelila pratitelje FOTO Maja Šuput šokirala outfitom u Supertalentu: 'Pristajem biti drukčija'
FOTO Maja Šuput šokirala outfitom u Supertalentu: 'Pristajem biti drukčija'

A Martina Tomčić priznala je da ne voli pjesmu 'Lutka' inače, ali da je Nicolas promijenio njezino mišljenje. 

POGLEDAJTE NASTUP: 

- Sad ću reći nešto i s time riskiram generalni hejt ovih prostora – ja iz nekog meni neobjašnjivog razloga jako, ali baš jako ne volim ovu pjesmu. Do trenutka dok tu pjesmu ti nisi uzeo u svoje ruke. Dok se naprosto nije desilo da mi je cijelim tijelom krenuli žmarci. Tu me i zaboljelo od ljepote - rekla je, nakon čega je stisnula zlatni gumb. 

