Pogledali smo 'Crap Happens': Kao bizzaro Hallmark! Reper bez karijere, sin iz vedra neba...

OCJENA: 7/10

(Netflix)

Sjećate li se epizode s bizarro svijetom iz "Seinfelda"? One u kojoj Elaine upozna pristojne i normalne verzije Jerryja, Georgea i Kramera, pa zaključe da su naletjeli na paralelnu dimenziju iz DC-ja. E pa ova serija djeluje kao svojevrsni bizarro Hallmark, struktura je poznata, ali izvrnuta, pomaknuta i povremeno potpuno nelogična.

Priča prati sredovječnog tipa koji još gaji nadu da će uspjeti kao reper u velikom gradu. Kad mu jave da mu je majka poginula u potpuno apsurdnoj nesreći, vraća se u rodni kraj, u svoj gradić koji ne voli, s namjerom da što brže odradi sprovod i opet nestane. No planovi mu se raspadnu kad usput sazna da ima sina tinejdžera. Od tog trenutka kreće niz situacija koje balansiraju između bizarnog i predvidljivog, tu je rap kao stalna pozadina, pa onda obiteljske drame, sitni kriminal, droga, a onda i korupcija... Ton serije pritom stalno oscilira, čas je sve zaigrano i gotovo djetinjasto, a već u sljedećem trenutku pokušava biti ozbiljno. Pa onda opet isto.

"Crap happens", odnosno u originalu "Kacken an der Havel", nova je humoristična serija koja je krajem veljače stigla na Netflix. Glavnu ulogu ima Anton Schneider kao reper Toni i upravo je on njezin najjači adut. Njegov lik istovremeno je i ozbiljan i nezreo, egoističan i razmažen, ali povremeno i iskreno brižan, sve ovisno o tome što scena traži. Schneider uspijeva zadržati tu kontradiktornost dovoljno uvjerljivom da gledatelj ostane zainteresiran, čak i kad radnja počne lutati, kad biste najradije odustali, ali onda se dogodi nešto toliko apsurdno da jednostavno morate znati više...

Nema tu velike produkcijske raskoši, serija je snimljena prilično jednostavno, ali ima određene sirove autentičnosti koja joj daje karakter. Pogotovo kad kamera iz blizine prati glavne likove, kad je kaos najjači...

Svakako nije riječ o seriji koju nikako ne smijete propustiti, koja treba biti na svačijoj playlisti... Ali oni koji vole apsurd, koji nisu fanovi klasičnog "clean cut" humora, mogli bi u seriji uživati. Ima tu dovoljno scena koje će vas nasmijati, nekoliko scena nakon kojih ćete se zapitati o životu... I svakako preporuka, ako krenete u ovu avanturu, odlučite se na verziju s originalnim njemačkim jezikom. S engleskom sinkronizacijom nekako je to čudno, na njemačkom je bolje - i apsurdnije...