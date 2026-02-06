Pogledali smo drugu sezonu 'The Night Managera': Maestro Le Carré bio bi zadovoljan...

The Night Manager (2. sezona) / PRIME VIDEO

OCJENA: 7,5/10

Mnogo vremena prošlo je od prve sezone “The Night Managera”, jako dobre špijunske serije nastale prema maestru špijunskih romana Johna le Carréa. Točnije, prošlo je mjesec dana manje od deset godina. U međuvremenu je maestro Le Carré preselio na ahiret, a već je prva sezona do kraja iscrpila (pa malo i proširila) priču iz romana “Night Manager”. Zato sam bio jako skeptičan oko druge sezone serije. I, srećom, prevario sam se.

Serija je odlična. Odnosno, serija je jako dobra, a kreator serije David Farr (koji je roman adaptirao, odnosno napisao i prvu sezonu serije) gotovo u svakom trenutku slijedi ono najbolje od Le Carréa - moralne dvojbe između pravde, domovine i osobne etike, izdaju “opravdanu” višim ciljem i slabu ili nikakvu mogućnost iskupljenja.

Foto: Profimedia

Ako ono uopće i može postojati. I, naravno, odličan špijunski zaplet s, rekao bih, ponekim preokretom viška u drugoj sezoni. Taj poneki preokret viška danak je suvremenom svijetu za koji se misli da malo što pamti i da ga stalno treba iznenađivati i držati na rubu stolice. Što u stvari i nije točno - neprestani preokreti postaju očekivani i dosadni.



Ono što je u biti Le Carréovih romana, pa onda i većine onih dobrih djela nastalih prema njima (svakako treba spomenuti da su BBC-jeve “Dečko, dama, kralj, špijun” i “Smileyjevi ljudi”, nastale krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih s Alecom Guinnessom u glavnoj ulozi, ponajbolje ekranizacije Le Carréovih romana i spadaju među najbolje serije svih vremena, one koje bi svakih dvije, tri godine trebalo pogledati ponovno), nisu nagli preokreti i neočekivani negativci nego etički lomovi likova, njihovo putovanje unutar jednog amoralnog svijeta u uzaludnom iščekivanju nekakve pravde i istine, koja će na kraju ispasti vrlo gorka.

Foto: Profimedia

Ali, dobro, i prva i druga sezona “The Night Managera” ima i to - dobru karakterizaciju likova i njihov dobar unutrašnji razvoj pa poneki nepotrebni preokret namijenjen onima slabije pažnje i ne smeta toliko. U svakom slučaju, kreator serije pazio je na to da se ipak sve odvija u granicama logike koju sama priča i karakteri nameću.

Foto: Profimedia

Ono što je svakako važno istaknuti jest glumačka ekipa koja je više-manje odlična i Tom Hiddleston, koji briljira u glavnoj ulozi u obje sezone. Nije nevažno spomenuti i odličnu, odnosno jako dobru, i ne malu ulogu Žungula, odnosno Slavka Sobina, koji glumi kolumbijskog ubojicu. Okružen velikim glumačkim imenima i jako dobrim britanskim karakternim glumcima, odradio je posao jako dobro, sama fizionomija i frajerski gard pomogli su mu da bude i više nego uvjerljiv.