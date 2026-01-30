Pogledali smo Netflixovu seriju 'Sedam satova Agathe Christie': Puna je mana, ali svi je gledaju

Sedam satova Agathe Christie/NETFLIX



OCJENA: 6/10

Prva epizoda, naslovljena “Svežanj ljubavi”, počinje spektakularno. Jedan čovjek ulazi u najpoznatiju i najveću arenu za borbe s bikovima u Španjolskoj, Plazu de Toros, u gradu Rondi u Andaluziji. Nigdje nikoga, ni u u areni, ni u gledalištu, ni pod dvostrukim arkadama koje bliješte na suncu. Čuju se kopita bika, čovjek bježi, bik nasrne, probode ga rogovima i mirno odlazi ostavljajući na pijesku arene truplo. Tko je taj čovjek i tko je orkestrirao njegovo bizarno ubojstvo, doznat ćemo tek na svršetku posljednje epizode.



I tako ide cijela serija, u “svežnjevima” atrakcija, ne toliko ljubavi koliko zavjera, izdaja i zločina. I ne zove se prva epizoda zaludu “Svežanj ljubavi” jer junakinju priče, mladu lady Eileen Brent (Mia McKenna-Bruce), svi znaju po nadimku Bundle, što na engleskom znači Svežanj. A Bundle nije samo plemkinja nego i pronicljiva, uporna i nezaustavljiva istražiteljica zločina koja ne odustaje od potrage za zločincem. Ne zločincem čovjeka kojeg je prije pet godina usmrtio bik u areni Ronde nego za ubojicom mladoga Gerryja Wadea (Corey Mylchreest), prijatelja njezina brata koji je poginuo u ratu. Bundle i Gerry dogovaraju romantičan susret na kojemu će je on zaprositi, no iste večeri kad to dogovore, ona ga nalazi mrtvog.

Svi zaključuju da je Gerry počinio samoubojstvo zbog ratnih trauma, no Bundle u to ne vjeruje. I tako počinje njezina potraga za ubojicom čovjeka kojeg je voljela. Kad vidi da nešto istražuje i iskusni nadzornik Battle (Martin Freeman) iz Scotland Yarda, shvaća da nije jedina koja sumnja u zločin. Dobiva prijeteću poruku da odustane od traganja, a ubijen je i Gerryjev prijatelj, koji joj na samrti spominje Sedam satova. Što je to, doznat ćemo tek na svršetku serije, kao i mnogo toga što je scenarist Chris Chibnall ispleo u svežnjevima atrakcija koje gledatelj očekuje kad zna da je riječ o ekranizaciji romana Agathe Christie.

Chibnall je navodno dosta mijenjao roman i to su mu znalci spisateljičina djela zamjerili. Da apsurdnih izmjena doista ima, vidi se po liku izumitelja neprobojnog metala koji je u romanu Nijemac Herr Eberhard, a u seriji afrički doktor znanosti Cyril Matipa (Nyasha Hatendi) kako bi serija imala trendovsku kvotu glumaca i lica drugih narodnosti.



Agatha Christie izdala je roman “Tajna sedam satova” (“The Seven Dials Mystery”) 1929. u Velikoj Britaniji i SAD-u. Američko joj je izdanje bilo najvažnije jer je za njih dobivala honorare koji nisu podlijegali porezu, a koji joj je u domovini bio ogroman. Već se bila uhodala pišući serije za američke klijente koji su je dobro plaćali i razdoblje kada je napisala “Tajnu sedam satova” u svojoj je autobiografiji nazvala “plutokratskim”. Plutokracija je vladavina novca, bogatih i moćnih te podrazumijeva nejednakost i siromaštvo svih ostalih. Tako je bilo 1929. kad je nastao roman, a tako je i danas. Uz još jednu zanimljivu podudarnost.

Ključni motiv romana i serije je tajna skupina od sedam odabranih ljudi iznimnih sposobnosti koja Veliku Britaniju štiti od zla i opasnosti svijeta u kaosu, kakav je i danas. Agatha Christie je znala što se zbiva u Italiji, Njemačkoj i Sovjetskom Savezu, znala je da Hitler, Mussolini i Staljin nisu ikone ljudskosti, a trebala joj je i špijunsko-akcijska intriga za američko tržište. I tako je, kako sama kaže, “plutokratski”, kako bi dobro zaradila, smislila kriminalističku priču koja će bizarnostima privući prekoatlantske čitatelje, što joj je i britanska i američka književna kritika zamjerila, nazvavši njezin roman jednim od najlošijih koje je do tada napisala.

I Netflixovi su motivi bili plutokratski jer od prvog dana siječnja ove godine roman “Tajna sedam satova” postaje javno dobro (“public domain”), što znači da Netflix ne mora platiti prava ekranizacije. Jedna cinična američka recenzentica serije čak je nagovijestila da će Netflix sljedećih godina masovno ekranizirati sve što je Agatha Christie napisala, a što postaje besplatno javno dobro.

Seriju “Sedam satova Agathe Christie” nazvala je jednom od najgorih ekranizacija, s čime se slaže većina kritičara. Serija ima mnogo nedostataka, od nespretno složene i mlitave priče do apsurdnih prizora koji se smjenjuju kao na traci. No, unatoč svemu, nije dosadna čak ni kad je ono što gledamo smiješno, a trebalo bi biti ozbiljno i napeto.

Agatha Christie je bila svjesna da “plutokratski” pretjeruje, ali je i znala da publika obožava pretjerivanje, kao i da obožava njezine romane. To sigurno zna i Netflix, pa i ne mari što su kritike loše i što serija nije izvrsna, a ne mari ni publika u svijetu i u Hrvatskoj, gdje je također hit.