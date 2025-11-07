Obavijesti

Pogledali smo seriju 'The Chair Company': Zamislite Georgea Constanzu uz elemente Dextera

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROMO

Prva epizoda odmah vas uvuče u svijet paranoje pomiješan s uredskom dosadom zbog kojeg ćete malo više mrziti svoj posao

OCJENA: 7,5/10

HBO MAX

Održao je najvažniji govor u svojem dosadnom životu, odradio je to sasvim pristojno dok su ga slušali svi šefovi, došlo je vrijeme da sjedne u stolicu, a stolica je propala... Već u prvih nekoliko minuta serije jasno vam je da će neurotičnom tipu ovako nešto uništiti život i postati ultimativna opsesija.

Zamislite produktivnog i dosadnijeg Georgea Costanzu, kojeg smo se sjetili zbog kampiranja ispod stola, napucanog steroidima... S izraženijom crtom psihopata. Zapravo, kako prva epizoda lagano odmiče, tako je teško ne vidjeti legendarnog Costanzu u više poteza i odluka glavnog lika, Williama Ronalda “Rona” Trospera (sjajni Tim Robinson).

Foto: promo

Kasnije se to razvodni, dobijemo elemente nesposobne verzije ubojitog Dextera, koji uz sve probleme još mora pomoći u planiranju vjenčanja svoje kćeri i njezine partnerice... Puno je toga pomiješanog u novoj HBO seriji “The Chair Company”, ima tu elemenata koji ne bi trebali funkcionirati zajedno, ali ipak funkcioniraju! Od workplace komedije stvari skreću u psihološki triler, duboko u teorije zavjere, pa se vratimo natrag na bizarnu komediju... S ovom serijom nikad ne znate kad će vas idući put zbuniti, nasmijati, šokirati...

Bizarnu komediju potpisuju Zach Kanin i Tim Robinson, duo poznat po “I Think You Should Leave”, a ovdje prvi put zajedno kreiraju duži format. Osam epizoda od po 28-35 minuta djeluje kao da su skečevi iz njihova repertoara protegnuti u paranoidnu sagu, ali bez gubitka ritma. Osim Robinsona, odlične role u seriji odradili su Lake Bell, Will Price, Sophia Lillis, Glo Tavarez...

POTPUNI FIJASKO Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'
Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'

Vizualno, nelagoda dominira serijom. Snimana je podosta iz niskoga kuta, kao iz perspektive stolice, zvukovi su često neugodni, tu je puno i momenata razorne tišine koja vas dotuče. Kad se u sve to doda bizarnost, a zapravo normalnost, glavnog lika, dobijemo nešto što rado gledamo. Prva epizoda odmah vas uvuče u ovaj svijet paranoje pomiješan s uredskom dosadom zbog kojeg ćete malo više mrziti svoj posao. Nije serija koju možete gledati pasivno, dok se nešto kuha, pa ćete onda samo nastaviti kad promiješate jelo... Ako volite bizarnije i mračnije komedije, ovo je serija za vas. Ali ako ste više fan “clean cut” komedije, s lažnim smijehom publike, predvidljivim raspletima i pristojnim humorom, ovo slobodno preskočite...

