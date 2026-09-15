Pohani mozak na drugoj audiciji Masterchefa: 'To je tradicijsko jelo, radila ga je moja baka'

MasterChef je novu sezonu započeo u velikom stilu, a prva audicijska večer pred malim ekranima okupila je brojne gledatelje i postala uvjerljivo najgledaniji sadržaj u svom terminu emitiranja. Gotovo svaki drugi gledatelj pred malim ekranima odabrao je upravo MasterChef koji je bio četiri puta gledaniji od prvog konkurenta te preko pet puta od drugog, potvrdivši tako snažan interes publike već na samom početku nove sezone.

Audicijska potraga za novim MasterChefom se nastavlja, a već večeras pred žiri stižu novi kandidati s raznolikim kulinarskim iskustvima i neočekivanim idejama. Na jelovniku će se naći sve od smuđa, raviola i bao bunsa do pohanog mozga, ali i naizgled jednostavne piletine koja će pokazati koliko detalji mogu biti važni. Dok će neki kandidati oduševiti tehnikom i okusima, drugi će se boriti s pogreškama, organizacijom i zahtjevima žirija, a o nastavku njihove MasterChef avanture ponovno će odlučivati nijanse.

Duška Stefanov Crnković na audiciji će svoj ulazak u MasterChef pokušati osvojiti pripremom salate od bifteka s jagodama.

- Lagano je i nadam se da će biti fino - reći će Duška.

U slobodno vrijeme voli snimati videa za društvene mreže u kojima kuha, a dolaskom u MasterChef želi pokazati da ne kuha samo radi snimanja, nego i zato što zaista vjeruje da jako dobro kuha.

Foto: NOVA TV

Matija Vidaković iz Valpova pred žiri će donijeti smuđa kojeg je sam ulovio, a svoje će kulinarsko umijeće pokazati već filetiranjem ribe pred chefovima.

- Živim pokraj rijeke, riba je uvijek bilo kod nas na meniju. To je dio mene. Pecanje i kuhanje su moj život - istaknut će Matija.

Foto: NOVA TV

Marija Ćavar iz Ljubuškog pripremit će svinjski lungić na pireu od cvjetače, jelom kojim želi spojiti Dalmaciju i Hercegovinu.

- Moja hiperaktivnost teško je povezana s mojim monotonim poslom. U MasterChef sam došla dokazati sebi da je moja ljubav prema kuhanju jača od straha od kamera. Slobodno vrijeme provodim sa svojim sinom, a u zadnje vrijeme i treniram - otkrit će Marija o sebi.

Nensi Dujić iz Vodica odlučit će se za dalmatinsko-talijansku kombinaciju te će pripremiti raviole punjene dalmatinskim okusima. Velika je ljubiteljica putovanja, a prije 30. godine posjetila je čak 30 država, pri čemu je jubilarna trideseta bila Vijetnam.

- Voljela bih žiriju skuhati finu hranu - reći će Nensi, no tijekom pripreme neće baš sve teći prema planu.

Dejan Jaklenec iz Samobora, suprug i otac dviju djevojčica, žiriju će se predstaviti jelom koje je nazvao 'Hrskavi genijalci', a iza tog se naziva skriva pohani mozak.

- To je tradicijsko jelo koje se jelo u mojoj obitelji, radila ga je moja baka i mislim da još u MasterChefu nije prezentirano - istaknut će Dejan.

Foto: NOVA TV

Nina Miletić iz Ražanaca pokraj Zadra bavi se šminkanjem, ima OPG, a u slobodno vrijeme voli kuhati. Pred žiri će donijeti bao bunse s piletinom, a njezin interes za gastronomiju seže i do namirnica koje su s vremenom pomalo pale u zaborav.

- Jako volim pronalaziti stare recepte i pronalaziti biljke koje više nisu tako često u upotrebi, koje su zaboravljene - reći će Nina.

Foto: NOVA TV

Robert Hajduk svoje mjesto u MasterChefu pokušat će osvojiti pilećim steakom.

- Želim vidjeti je li moja piletina stvarno tako dobra da se svidi i chefovima - kazat će Robert, koji se inače bavi peradarstvom.

Pozornost će privući već načinom pripreme – komad sirove piletine stavit će na hladnu tavu. Objasnit će kako je nakon tri godine pripremanja tog jela zaključio da mu upravo takav postupak daje najbolji rezultat jer može pratiti zvuk pečenja i tako točno znati u kojoj je fazi meso.

Marija Bilić iz Solina, majka troje djece, za žiri će pripremiti lungić, pire od celera, čips od poriluka te umak od vina i brusnice. No na njezinoj će radnoj jedinici ubrzo nastati pravi kaos.

- Sve sam falila, ali moram to dovesti do kraja - reći će Marija, odlučna da unatoč pogreškama završi svoje jelo.

Foto: NOVA TV

Ivan Mihael Levak iz Adamovca fizioterapeut je, ima salon za masažu i vlastiti OPG. Za žiri će pripremiti piletinu s brusnicama i tostiranim pistacijem s tagliatellama, a pred chefove će stići nakon neprospavane noći.

- Uzbuđen sam, malo pod stresom. Umoran jer nisam spavao cijelu noć - priznat će Ivan.

Sandra Ročić odlučit će se za ljuti obrok te će pripremiti krakove lignje uz kremu od batata s čilijem. Budući da je na audiciju stigla s već pripremljenim većim dijelom komponenti, chef Stjepan Vukadin će pred nju postaviti dodatni zadatak – napraviti tanke trakice od mrkve kako bi vidio kako se snalazi u kuhinji.

- Mislim da kandidat koji ima dvije gotove komponente može proći, samo ako mu okusi budu ok, inače teško - reći će Sandra svjesna svoje pogreške.

Pred kandidatima je na audiciji prilika da pokažu koliko znaju, ali i koliko se dobro snalaze kada stvari ne idu prema planu. Čija će ideja oduševiti žiri, kome će pogreške pomrsiti planove, a tko će napraviti korak bliže MasterChef kuhinji, doznajte u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!