Pojavila se fotka Bareta iz mladih dana: Kao dječak je bio na koncertu punk-rock benda

Legendarni vinkovački roker preminuo je u svojoj 62. godini i iza sebe ostavio bogati glazbeni opus, a sada je internetom počela kružiti stara fotografija na kojoj se vidi mladi Goran Bare kako upija rock'n'roll na koncertu vinkovačkom punk-rock banda The Užas.

Bare je u jednom od svojih intervjua za 24sata kazao kako je velik utjecaj na njegov glazbeni razvoj imala njegova starija sestra. Upravo je preko nje još u djetinjstvu otkrivao glazbu koja će poslije oblikovati njegov senzibilitet i utjecati na njegov umjetnički razvoj. Dok je ona slušala Beatlese, a poslije punk i new wave, Bare je iz njezine sobe upijao zvukove koji su mu otvarali vrata u drukčiji glazbeni svijet.

Foto: Facebook

- Sestra je imala gramofon i širok dijapazon bendova koje je slušala, od Beatlesa do fusiona, tad se to jako slušalo tih ranih osamdesetih, kao što je Weather Report, pa Chiko Rea, Jaco Pastorius... Meni se to baš nije sviđalo. Onda su došli new wave i punk. Pa sam iz njezine sobe čuo kako praše Real Kids, Clash... To mi se jako svidjelo. Rekao sam joj 'Bravo, seko'. Ubrzo je seka išla na fakultet pa mi je tako ostavila gramofon. To je jako utjecalo na mene. Naravno, i ploče. Imala je jednu fantastičnu kompilaciju s hitovima iz 1972. Sve najjača imena, Van Morrison s 'Domino', Stonesi i 'Brown Sugar', Doorsi, tad je umro Jim Morrison pa su izdali ponovno 'Light My Fire'... Faces, Roberta Flack i 'Killing Me Softly', Carly Simon i 'You're So Vain'... Širok dijapazon. To mi je sve ostalo u sjećanju. Imao sam i mali tranzistor, uzimao sam ga starom kad on ne bi slušao utakmice. Na njemu sam redovito slušao emisiju 'Po vašem izboru' gdje su prvo Miljenko Jelača, poslije njega Dražen Vrdoljak, pa onda Ante Batinović, puštali zaista moćnu glazbu. Radio je zaista jako na mene pozitivno utjecao jer su bile jako dobre emisije. Darko Glavan i njegova emisija 'Rock fokus', pa 'Stereorama za diskofile' koju su vodili Dražen Vrdoljak i Darko Glavan... Na svu sreću, ljudi su imali dobar ukus, što me formiralo... Formiralo me jer sam shvatio što je loše, a što je dobro. A i sestra mi je jako pomogla glede knjiga pa me i književno obrazovala, shvatio sam tko piše dobro, tko ne piše dobro. Sestra je zapravo sve to pokrenula..., ispričao je Bare za 24sata početkom 2024. godine.

Foto: TOP RADIO

Na fotografiji koja sada kruži internetom, skroz desno stoji mladi Goran Bare prije no što je stekao status jednog od najvećih rockera u Hrvatskoj.