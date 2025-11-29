Obavijesti

Show

Komentari 2
PRVI OD TRI KONCERTA

Poklon iz publike i poljubac u ruku! Gesta Tonija Cetinskog je raznježila publiku u Beogradu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poklon iz publike i poljubac u ruku! Gesta Tonija Cetinskog je raznježila publiku u Beogradu
14
Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od tri zakazana koncerta pod imenom "Samo ljubav" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Publika u beogradskom Sava Centru raznježila se zbog lijepe geste. Kad se tijekom izvedbe jedne pjesme Toni Cetinski približio rubu pozornice, do njega je došla gospođa koja mu je poklonila šal. A on joj nije ostao dužan

Poznati pjevač Toni Cetinski održao je u petak prvi od tri koncerta u Sava Centru u Beogradu. Dobre zabave nije nedostajalo, a jedan trenutak publika će posebno zapamtiti. Naime, dok je Cetinski izvodio pjesmu pjesmu 'Krik', jedna gospođa iz publike je prišla pozornici i poklonila mu šal koji je sama napravila. 

Cetinski je došao do ruba pozornice kada mu je prišla i dala mu poklon, a on joj je poljubio ruku. Video je podijelio i na svojim društvenim mrežama, a u komentarima su reagirali mnogi koji su mu pisali da je 'pravi gospodin' i da je koncert bio predivan. 

U obliku Instagram Storyja je objavio i video gdje je gospođu doveo na pozornicu tijekom izvedbe pjesme 'Lagala nas mala'. Gospođa se, sudeći prema snimkama, dobro zabavila. 

Foto: Screenshot

Cetinski će koncerte u Sava Centru u Beogradu imati još danas i sutra. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!

Bivša natjecateljica pohvalila se nevjerojatnom transformacijom koju je postigla zahvaljujući vlastitoj upornosti i zdravijem načinu života. 'Nova ja', poručila je dok je nasmiješena pozirala u crnom odijelu
FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'
OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA

FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Marko Perković Thompson godinama ulaže u nekretnine, a neke je već i prodao. Sinoć je u Provjerenom objavljeno kako u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta. Evo što ima u vlasništvu i čega se 'riješio'
Ekskluzivno! Nives Celzijus nam poslala fotke nove tetovaže
'OVA MI JE BILA SUĐENA'

Ekskluzivno! Nives Celzijus nam poslala fotke nove tetovaže

Kao i za sve ostale, vidjela sam nešto slično. Budući da mi Instagramov algoritam izbacuje jedino mačke i tetovaže, sačuvala sam fotografiju. Idućih mjeseci nastavila sam intenzivno razmišljati o njoj, pa sam znala da mi je suđena, ispričala nam je Nives Celzijus dok nam je ekskluzivno slala fotografije svoje nove tetovaže na bedru. Iste one koja je proteklog vikenda zaludjela pola njezinih pratitelja, a drugu polovicu natjerala da zumira ekrane kao da polažu ispit iz botanike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025