Poklon iz publike i poljubac u ruku! Gesta Tonija Cetinskog je raznježila publiku u Beogradu
Poznati pjevač Toni Cetinski održao je u petak prvi od tri koncerta u Sava Centru u Beogradu. Dobre zabave nije nedostajalo, a jedan trenutak publika će posebno zapamtiti. Naime, dok je Cetinski izvodio pjesmu pjesmu 'Krik', jedna gospođa iz publike je prišla pozornici i poklonila mu šal koji je sama napravila.
Cetinski je došao do ruba pozornice kada mu je prišla i dala mu poklon, a on joj je poljubio ruku. Video je podijelio i na svojim društvenim mrežama, a u komentarima su reagirali mnogi koji su mu pisali da je 'pravi gospodin' i da je koncert bio predivan.
U obliku Instagram Storyja je objavio i video gdje je gospođu doveo na pozornicu tijekom izvedbe pjesme 'Lagala nas mala'. Gospođa se, sudeći prema snimkama, dobro zabavila.
Cetinski će koncerte u Sava Centru u Beogradu imati još danas i sutra.
