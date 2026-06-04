Pokopali su suprugu Halida Bešlića, slomljeni sin Dino jedva se odvajao od majčina groba

Sejda Bešlić, supruga glazbene legende Halida Bešlića, u četvrtak je ukopana na sarajevskom groblju Bare. Osam mjeseci nakon što je preminuo pjevač čije su pjesme obilježile generacije, za njim je otišla i žena koja je gotovo pola stoljeća bila njegova najveća podrška i sigurna luka. U tišini i suzama, obitelj, brojni prijatelji, kolege s estrade i građani oprostili su se od Sejde. Među njima najteže je bilo njihovu sinu Dini, koji je u manje od godinu dana ostao bez oba roditelja.

Slomljen od boli jedva se odvajao od majčina groba. Uz njega su cijelo vrijeme bili najbliži članovi obitelji. Dženazu, muslimanski vjerski obred, predvodila su četvorica hodža, a nakon molitve Sejda je ukopana tik uz svog Halida. Time je ispunjena posljednja želja legendarnog pjevača. Iako su mnogi smatrali da bi Halid trebao počivati u Aleji velikana, on je za života više puta naglasio kako želi da njegovo posljednje počivalište bude uz njegovu voljenu suprugu.

Sarajevo: Halid Bešli? prvi put u javnosti nakon prometne nesre?e | Foto: STR-9998/PIXSELL

Na dženazi i ukopu bila su i brojna poznata lica, poput Dine Merlina, Fahrudina Pecikoze, Nazifa Gljive, Osmana Hadžića te pjevačica Nikoline Kovač i Slađane Mandić, javlja Telegraf.

Nakon što je legendarni pjevač preminuo 7. listopada 2025., Sejdino zdravstveno stanje, već narušeno dugom i teškom bolešću, drastično se pogoršalo. Posljednje Halidove dane proveli su zajedno u sarajevskoj bolnici, ležeći u sobama tek nekoliko vrata udaljenim jedna od druge.

Zbog teškog stanja, Sejda nije mogla prisustvovati ni suprugovu posljednjem ispraćaju. Prema pisanju bosanskohercegovačkih medija, kad je čula da je Halid preminuo, izgovorila je potresne riječi koje su se urezale u pamćenje: 'Eto mene brzo kod tebe, stari moj'.