'Ponižavale su Josipa, skidale ga i tjerale da viče kako je loš'

Kandidat showa 'Ljubav je na selu' Josip Tratnjak (20) šokirao je kandidatkinje Teu Hriberski (20) i Gabrielu Kamenečki (22) kada im je rekao kako se nikada nije poljubio niti imao spolni odnos. Djevojkama je to bilo neobično s obzirom na to da ima 20 godina. Čudile su se njegovu odgovoru zato što im je Josip ranije rekao kako je imao spolne odnose pa nisu znale što je istina.

Farmer je nastavio zbunjivati djevojke rekavši im da se šalio i da je imao spolni odnos, ali bez ljubljenja, a to je izazvalo potpunu pomutnju u njihovim glavama.

- Šalio sam se malo s curama jer sam htio vidjeti kako će reagirati kada im kažem da se nisam ljubio i imao spolni odnos. Naravno da jesam, imao sam puno cura, ali zanimalo me kako bi me gledale kao momka kada to čuju. Očekivao sam baš takvu reakciju, da će me pitati kako to - ispričao je Josip za RTL TV. Dodao je kako mu nije bilo neugodno tijekom razgovora.

Josip je djevojkama na Tein nagovor pokazao svoju 'divlju stranu' i zapalio vatru. Međutim, Gabriela i Tea ponovno su nasrnule na njega te se morao derati: 'Ja sam loš momak'. Tea mu je govorila kako nije dobro, neka glasnije to govori.

- Ako ćeš ti tako, mislim da je vrijeme da se ja pokupim - dodala je. Naposljetku, ponovno su željele da se skine, govoreći mu: 'Nemaš što pokazati, ali prigodno je uz ovo što si pokazao da se skineš'. Potom je Josip Teu lupio po guzici i samo se na sve nasmijao.

Djevojke su mi između ostalog rekle kako ne bi imale spolni odnos s njim, no Josipu to, tvrdi, nije zasmetalo.

- Pitao sam ih to iz šale. Očekivao sam takav odgovor, slutio sam da će mi reći ne. Nisam se razočarao - rekao je. Ipak, gledatelje su, kako pišu po društvenim mrežama, te scene iznervirale.

- Opet ponižavaju Josipa. Tjeraju ga da se skida i svašta mu govore - jedan je od mnogobrojnih komentara.

