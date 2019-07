Popović Volarić: 'Što su čudniji kandidati, to su meni draži...'

Važno mi je vidjeti kvalitetne mlade ljude koji su dobri u nečemu i u tome istinski uživaju, rekao nam je Janko Popović Volarić (39).

Glumac će nakon voditeljske uloge u showu 'Ples sa zvijezdama' zasjesti u fotelju showa 'Supertalent'. Ovo će mu biti treća sezona u ulozi žirija otkad odlučuje tko je za njega talent, a tko ne. Istaknuo nam je kako mu se kriteriji nisu povećali, koliko su se definirali.

Foto: Nova tv screenshot

- Za neke stvari nisam znao što mogu očekivati, primjerice beatboxere nisam privatno nikad slušao, popping isto nisam vidio i sad kad sam vidio više kandidata, zapravo sam zadovoljan prijašnjim odlukama. Nekako su se samo učvrstili stavovi oko vještina jer znam procijeniti kakav je tko i koliko ima mjesta za napredak, što dosta često i određuje što ću im reći. Nisam nešto puno stroži, ali sam brži - iskren je Janko.

Istaknuo je i kako zna da postoje kandidati koji ekshibicionistički dolaze u show svjesni netalenta i često s umišljenim stavom i odgovorima.

Foto: Privatni albumI

- Njih mi nije žao, vrlo rado im stisnem crveni gumb. Takvi kandidati budu zabavni za show, ali ne volim se rugati ljudima - otkrio je glumac koji je obziran prema kandidatima jer zna da neki od njih na pozornicu staju prvi put.

- U nekim situacijama zagrizem jezik i ne izgovorim neke stvari. No kad dolaze ljudi koji su neugodni prema nama i publici, onda tu vrlo lako stisnem crveni gumb - kaže Janko.

Rekao je i kako nema ništa protiv kandidata koji se u show prijavljuju i po nekoliko puta.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Nema ih puno, ali imamo neke stalne. Čak se ponekad i dogodi napredak, ali najčešće ispadne da je pravilo da kad četvero ljudi koji su u žiriju kaže da se prestanu baviti tim nečim, da je to naš neki savjet, skromni sud. Kad to ne poslušaju i vrate se, obično nisu ništa puno bolji i to je jedna igra bez granica - objasnio je Janko.

Osim kandidata, dodaje kako mu je zabavno u ulozi žirija. Posljednjih sezona glumac s pjevačicom Majom Šuput (39) i Martinom Tomčić (44) najviše zadirkuje nekadašnjeg vladara plesnog podija i ekonomista Davora Bilmana (44).

- Mislim da sam ja mala beba kako ga je zafrkavala Maja, a on to voli i izaziva. Mi se zabavljamo, ali to je čisto prijateljsko podbadanje koje je zavladalo u žiriju pa onda svatko prema trenutačnoj inspiraciji djeluje - kaže uz smijeh. Iako nam je priznao da ima skriveni talent, ostao je tajanstven i nije nam otkrio što njemu ide dobro.

- S razlogom je skriven - naglašava glumac koji smatra da talent nije presudan o uspjehu pobjednika nakon showa.

Foto: Instagram

- Mislim da to samo ovisi o ljudima. Ljudi često kad ostvare uspjeh misle da im je sve zacrtano za dalje, a to je zapravo tek početak koji pokazuje da netko u nečemu može biti fantastičan ako se nastavi time baviti - kaže Janko. Priznao nam je i na što je posebno slab.

- Na iskrene suze jesam, ali ovdje ocjenjujemo talent, a ne kako netko plače, osim ako se ne prijavi s talentom plakanja tako da može plakati koliko hoće. Ako je dobar, plakao, ne plakao, proći će - odlučno je rekao glumac. Iako se ne smatra strogim u ulozi žirija, za sebe kaže da je objektivan i da bi, ako se u show prijavi netko koga poznaje, bio isto strog.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ali nikako ne bih glasovao samo za nekoga jer ga znam - rekao je Popović Volarić. Smatra kako je tajna uspjeha 'Supertalenta' što ljudi na jednome mjestu mogu pokazati razne talente, ali i da javnost i žiri ostave 'bez daha'.

POGLEDAJTE VIDEO O POBJEDNIKU SUPERTALENTA: