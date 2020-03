Popravljao cipele, agenti su ga odbijali, oženio obožavateljicu

Mnoge djevojke bile su zaljubljene u slavnog Dylana McKaya nakon što su pogledale seriju 'Beverly Hills, 90210'. Bio je neodoljivi zavodnik i mangup koji je mamio uzdahe, a Luke Perry utjelovio je tu ulogu. No, sudbina je napravila svoje. Glumac je prije točno godinu dana u Los Angelesu u 53. godini od posljedica moždanog udara.

Foto: IMDB

Inače, Luke je bolovao od raka debelog crijeva. U jednom intervjuu se prisjetio kako je 2015. na rutinskom pregledu saznao da je bolestan. Pristao je na operaciju koja mu je tada spasila život, a javnosti je kasnije naglašavao kolika je važnost preventivnih pregleda.

No, vratimo se na početak njegove karijere. Luke se rodio 11. listopada 1966., a nakon što su mu se roditelji razveli 1972., odgajali su ga majka Ann Bennet i očuh Steve Bennett u mirnoj, ruralnoj zajednici. Odrastao je sa starijim bratom Tomom, mlađom sestrom Amy i polusestrom Emily.

Foto: BrightSide/Screenshot

Odnosi s biološkim ocem Coyem nisu bili najbolji. Od malena mu je isticao da mu je uzor zapravo očuh koji je bio građevinski radnik. Nebrojeno puta rekao je kako ga je on učio važnim stvarima u životu.

- Očuh me naučio svim pravim vrijednostima u životu. O biološkome ocu ne volim govoriti i želim da to ostane moja osobna stvar. Ocem smatram Stevea koji me odgajao kao vlastito dijete. Bio mi je podrška u svim situacijama i rado mi je davao savjete o svemu što me zanimalo. Zauvijek ću mu biti zahvalan na tome i želim da to zna - rekao je jednom prilikom Luke.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Kada mu je bilo 14, upisao se u Fredericktown High School. Tamo su ga profesori prozvali velikom sanjalicom i vrlo ambicioznim učenikom.

- Na satovima smo morali gledati kako se krave tele, ali i voziti traktor. Bilo je to odlično razdoblje, iako moram priznati da nije bilo lako pohađati takvu vrstu ruralne škole. No ipak mi je drago jer sam u školi naučio kako izgleda baviti se poljoprivredom i poslovima vezanim uz životinje. Nakon što sam maturirao, otišao sam u Hollywood jer me gluma zanimala još od ranijeg djetinjstva - rekao je Perry.

Foto: IMDB

Kada je došao u Hollywood, nije se odmah 'bacio' na glumu. Radio je razne poslove poput asfaltiranja cesta i popravljanja cipela samo kako bi platio satove glume.

- Morao sam prikupiti novac kako bih mogao upisati satove glume, što sam žarko želio. Nije mi bio problem raditi pa sam se okušao u raznim poslovima, a najbizarniji možda je bio asfaltiranje ceste. Nisam to dugo radio, ali u tom trenutku to je bilo jedino što mi se nudilo i nisam mogao odbiti. Jedno sam vrijeme i konobario, ali i pomagao jednom postolaru - svojedobno je ispričao.

Foto: MFDF/Press Association/PIXSELL

Puno su ga odbijali, a prva uloga mu je bila Ned Bates u televizijskoj drami 'Loving' zbog koje se preselio u New York. Godinu dana poslije dobio je ulogu u sapunici 'Another World'.

- Izvanredno sam se osjećao kad sam doznao da sam primljen. Nakon što vas toliko puta odbiju, na trenutke izgubite samopouzdanje i vjeru u sebe i ono što radite. Imao sam sreće što sam odlučan pa sam izdržao sve dok napokon nisam dobio prvu ulogu. No moram priznati da sam gotovo odustao. Bio je to nezaboravan trenutak i neopisiva sreća što je napokon sve sjelo na svoje mjesto - rekao je Luke, a ubrzo je dobio ulogu popularnog tinejdžera.

Foto: Volland/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Na audiciji za 'Beverly Hills' prijavio se za ulogu Stevea Sandersa, ali ipak je utjelovio Dylana. Producent serije Darren Star bio je oduševljen njegovom pojavom i ubrzo je postao jedan od članova glumačke ekipe.

- Kad je Luke došao na audiciju, pomislio sam: 'To je čovjek koja mi treba.' Nisam nimalo dvojio. Bio sam potpuno siguran da je on idealna osoba za ulogu Dylana McKaya. Nije mu dugo trebalo da utjelovi zločestog dečka, a publika ga je savršeno prihvatila, što smo i očekivali - rekao je Darren.

Privatni život

Otkako se proslavio u seriji 'Beverly Hills', Perryju su svakodnevno pristizala pisma obožavateljica koje su ga redovito i opsjedale. Među njima je bila trgovkinja namještaja i manekenka Rachel Minnie Sharp koja mu je jednom poslala grudnjak na kućnu adresu.

- Uz brojna pisma koja sam dobivao našao se grudnjak zapakiran u kutiju. Ne mogu reći je li me taj potez osvojio na prvu, ali svakako je bio hrabar i drukčiji od svega što sam do tada doživio. Mogu sa sigurnošću reći da je ona moja najveća obožavateljica - rekao je svojedobno Perry, a Rachel se opravdavala.

Foto: Twitter

- Ne kažem da je moj potez izrazito nepristojan, no sigurno je odvažan i hrabar. Mislim da je Lukea to i osvojilo, ta doza mog nestašnog duha. Uz grudnjak sam mu napisala poruku da sam njegova najveća obožavateljica, jer to zaista jesam. Nisam propustila nijednu epizodu serije u kojoj je glumio, a njegove sam fotografije lijepila iznad kreveta - rekla je Rachel.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Rachel i neodoljivi glumac upoznali su se i zaljubili, a uskoro je uslijedio i vjenčanje. Željeli su pobjeći u Las Vegas u tajnosti reći sudbonosno 'da', ali su im mediji pokvarili planove. Privatna svadbena ceremonija bila im je 1993. u krugu pedesetak ljudi i prijatelja.

- Kad smo se upoznali, nisam mogla vjerovati da se to događa. Osjećala sam istodobno i tremu i neopisivu sreću. Sada sam njegova supruga. Da mi je netko rekao da će se to dogoditi, ne bih mu nikada povjerovala - ispričala je Rachel koja mu je rodila kćer Sophie i sina Jacka.

Njihova ljubav trajala je deset godina, a 2003. su se razveli. Nitko nije slutio da će njihovom braku doći kraj jer nikada nisu bili skloni skandalima. Nisu željeli otkriti razlog razvoda, a sljedeće ljubavne romanse glumac je pokušavao kriti. Ipak, kao što su ga prije braka povezivali s mnogim ženama, poput Yasmine Bleeth i Kelly Preston, tako su i nakon ljubavnog kraha.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Nekoliko godina poslije razvoda bio je na spoju s Renée Zellweger (50), a novinarima to nije promaknulo. Šetali su ulicama New Yorka, uživali u zajedničkim druženjima, ali nije potrajalo. Glumac je izjavio kako mu je najbitnije dobiti nove uloge i vratiti se na televiziju.

Nakon što se razvela Jennie Garth, Kelly iz 'Beverly Hillsa', pojavile su se priče da je njezin odnos s Perryjem nešto više od poslovnog. Zajedno su došli na otvorenje jedne trgovine u Los Angelesu, a pisali su i scenarij za sitcom.

- Jennie je divna osoba i prije svega moja prijateljica. Ljubavnici smo bili samo na setu, a u privatnom životu uvijek smo bili samo prijatelji. Iznimno je cijenim i poštujem, a znam da je to obostrano - demantirao je Perry glasine.

