Popularna filmska stranica: Ovo su najbolji filmovi prvog dijela godine. Slažete li se s izborom?

Popularna 'filmska' stranica IMDB objavila je popis deset najboljih filmova prve polovice 2023. godine po izboru fanova.

Krenimo od 10. mjesta, kojeg zauzima drama/triler 'Missing' s Timom Griffinom i Avom Zariom. Priča je to o mladoj djevojci koja pokušava pronaći svoju nestalu majku i koja sadrži, veli IMDB, puno zapleta..

Na 9. mjestu je superheroj "Flash" s problematičnim Ezrom Millerom, na 8. poziciji je akcijska avantura/komedija "Dungeons & Dragons", dok 7. poziciju zauzima 'Tetris' sa sjajnim Taronom Egertonom, koji je utjelovio Henka Rogersa, biznismena koji je u suradnji s izumiteljem Aleksejom Pažitnovim svijetu donio Tetris...

Bližimo se gornjoj polovici ljestve. Na 6. mjestu IMDB-ove tablice je film "Čovjek zvan Otto" s Tomom Hanksom. Njega pratimo kao mrzovoljnog udovca kojem se život naglo preokrene...

Petu poziciju zauzeo je film "Air", koji nam donosi priču o Nikeu i njegovom 'lovu' na Michaela Jordana. Ben Affleck je redatelj i glumac, a tu je s njim, naravno, i Matt Damon. Glume tu i Jason Bateman, Chris Tucker...

Četvrto mjesto kod fanova IMDB-a zauzeo je ratni film "The Covenant" Guyja Ritchieja, gdje pratimo priču o preživljavanju američkog vojnika (Jake Gyllenhaal) i njegova prevoditelja u Afganistanu...

Evo nas na postolju. Brončana medalja po posjetiteljima IMDB-a ide 4. nastavku serijala o Johnu Wicku. Keanu Reeves je opet odličan, pa su ljubitelji ovog žanra itekako došli na svoje.

Srebro pripada novim "Čuvarima galaksije", koji, kako im i ime kaže, opet moraju zaštiti svemir od velike prijetnje.

I zlato odlazi novom animiranom Spidermanu "Across the Spider-verse". Budžet filma bio je oko 150 mil. dolara, a do danas je zaradio više od 600 mil. dolara širom svijeta, od čega otprilike polovicu u SAD-u i Kanadi.

Koji je vaš favorit od nabrojanih?