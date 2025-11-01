Obavijesti

FILMSKI SPEKTAKL O SLAVNOJ ČETVORKI

Popunjava se glumačka postava za filmove o 'Beatlesima': Evo i koje dame će im glumiti žene

Popunjava se glumačka postava za filmove o 'Beatlesima': Evo i koje dame će im glumiti žene
Foto: Profimedia

Redatelj Sam Mendes najavio je četverodjelni projekt o životima Beatlesa i njihovih partnerica, a u glavnim ulogama su Saoirse Ronan, Naomi Sawai, Chloe Grace McKenna-Bruce te Emma Mackey Wood.

One će u četiri dugometražna filma, po jednom iz perspektive svakog člana benda, utjeloviti Maureen Starkey (McKenna-Bruce), Lindu McCartney (Ronan), Yoko Ono (Sawai) i Pattie Boyd (Wood). Filmovi u režiji britanskog redatelja Sama Mendesa pratit će živote slavne četvorke, a premijera je zakazana za travanj 2028.

257437059 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Maureen, Linda, Yoko i Pattie četiri su fascinantne i jedinstvene figure same po sebi i oduševljen sam što smo uspjeli nagovoriti četiri najtalentiranije žene koje danas rade u filmskoj industriji da se pridruže ovoj nevjerojatnoj avanturi - rekao je Mendes.

Wood (31), poznata po filmovima 'Spolni odgoj' i seriji 'Bijeli lotos', glumit će model Pattie Boyd, koja je upoznala Georgea Harrisona 1964. na setu filma s Beatlesima +A Hard Day’s Night'.

Pridružuje joj se Ronan (31), koja je glumila u filmovima 'Lady Bird' i 'The Outrun', a glumit će fotografkinju Lindu Eastman, koja je upoznala Paula McCartneyja 1967. i kasnije se za njega i udala. 

2023 music review
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Sawai, zvijezda serije 'Shogun', glumit će japansku umjetnicu Yoko Ono, životnu i kreativnu partnericu Johna Lennona, dok će glumica iz filma 'Kako se poseksati', McKenna-Bruce (28) portretirati Maureen Starkey, prvu suprugu Ringa Starra.

Četiri mlade zvijezde pridružuju se prethodno najavljenoj glumačkoj postavi, među kojima je zvijezda filma "Normalni ljudi" Paul Mescal koji utjelovljuje McCartneyja, kao i irski glumac Barry Keoghan koji će glumiti Starra.

Glumac iz filma 'Babygirl' Harris Dickinson u filmovima će biti John Lennon, dok će Mescalov kolega iz filma 'Gladiator II' Joseph Quinn utjeloviti Georgea Harrisona.

Ovaj je projekt prvi put da su živući 'Beatlesi' Paul McCartney i Ringo Starr i obitelji Lennona i Harrisona – odobrili prava na kompletnu životnu priču i glazbu za scenaristički film.

Tko će glumiti Cynthiu Lennon, Briana Epsteina, Georgea Martina, Ravija Shankara i druge ključne uloge tek će se saznati.

Osnovani 1960. godine, 'Beatlesi' su najprodavaniji glazbeni sastav svih vremena i jedna od najutjecajnijih grupa na svijetu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

