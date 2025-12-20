UŽIVO U svakom timu samo je 12 mjesta. Napetost, uzbuđenje, emocije samo je kratak opis svega što se događa u ovoj emisiji. Tko će se večeras predstaviti žiriju i osvojiti njihova i srca publike - ostaje nam za vidjeti
Tihana je odabrala Tolju: Lakše je bilo gledati ovo na televiziji
Još je samo nekoliko slobodnih mjesta u timovima mentora koja se moraju popuniti u ovoj posljednjoj emisiji audicija. Više od 1200 prijavljenih, nakon 2 kruga predizbora samo 81 dobio je prigodu izboriti svoje mjesto kod mentora.
U svakom timu samo je 12 mjesta. Napetost, uzbuđenje, emocije samo je kratki opis svega što se događalo u ovoj emisiji.
- Na kraju je bitno samo da se klinci smiju - možda na najbolji način sve oko audicija opisao je na svoj način Dado Gobac.
Prva je na scenu izašla devetogodišnja Lada Krklec iz Krapine i s mnogo šarma i na svoj način izvela pjesmu „Almost There“ (Anika Noni Rose „Princess & Frog). Dobila je ubrzo okrete svih mentora, a izabrala je dalje nastaviti uz Vannu i njezin tim. Zašto je tako odlučila? Kaže da je birala po očima.
Nora Vrandečić obožava gledati nebo i zvijezde, ima 14 godina i dolazi s otoka Brača, iz Pučišća.
Igra vaterpolo koji ju je naučio disciplini, a svoj nastup posvetila je pokojnom nonu Jurici koji je kod nje razvio ljubav prema glazbi. „Da sam ja netko“ (Indeksi) bio je njezin izbor i na neki način njezina poruka, a dobila je okret i mjesto u timu mentorice Mie.
Korina Uroić ima 12 godina i dolazi iz Varaždina. Svira klavir, išla je u glazbenu školu, no odustala je zbog „pravila“, a za sebe kaže da stvari radi na svoj način. Na svoj način izvela je i pjesmu „In The Stars“ (Benson Boone) i izabrala dalje nastaviti uz Vannu kao mentoricu.
Ima 12 godina, dolazi iz Samobora i obožava nogomet. Za njega kažu da je „nježni golman“, a njegovo ime je Martin Letina.
Izveo je pjesmu „Uhvati ritam“ (Parni valjak) no nitko od mentora nije se okrenuo, i uz mnogo komplimenata i malih savjeta, zajedničkog nastupa s Markom i Miom za simpatičnog Martina ovdje ovo putovanje završava.
- Studio je malo strašan, lakše je bilo gledati sve ovo na televiziji - iskreno je rekla trinaestogodišnja Tihana Marković koja dolazi iz Gospića. Za sebe kaže da je pola pjevačica, a pola sportašica.
Uspješno igra rukomet, ima tri brata, a obožava pomagati tati u svim poslovima oko kuće. Pomogla mu je napraviti i pečenjarnicu. Glazba ju je naučila da je lijepo biti nježan. Izvela je vrlo emotivno Oliverovu pjesmu „Ti me vodi preko voda“, dobila okrete svih mentora, a dalje nastavlja u Toljinu timu.
