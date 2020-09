Posljednje porno kino ne želi zatvoriti ni u vrijeme korone

<p>Preživjelo je i pojavu DVD-a i doba interneta. Posljednje rimsko kino za odrasle sigurno će prebroditi i posljednji izazov - korona virus. Diskretno umetnuto između skupih stambenih zgrada i hotela, nedaleko od glavnog rimskog kolodvora, 'Ambasciatori' nastavlja prikazivati retro pornografske filmove na zadovoljstvo svoje redovne klijentele. </p><p>Kad je Italija početkom ožujka proglasila nacionalnu karantenu, ni Ambasciatori nije bio pošteđen zatvaranja. Ali kad su ograničenja ukinuta, ova znamenitost za odrasle ponovno je otvorena uz poštivanje socijalne distance. Izvana se kino reklamira jednostavnim natpisom 'Cine', ali unutra je crveni poster koji objašnjava sve - 'Seksi filmovi, samo za odrasle'.</p><p>Svojim posjetiteljima nudi 'kultne filmove' i 'najpoznatije zvijezde u povijesti pornografije'.</p><p>- Preživjet ćemo Covid - rekao je <strong>Carlo</strong>, upravitelj kina, ne želeći otkriti i prezime te je dodao: 'Mnogi nas zovu i pitaju kad se mogu vratiti u kino'.</p><p>Zvijezde njihovih filmova su brkati muškarci s 'fudbalerkama' i žene s raskošnim frizurama kao da su iz televizijske sapunice 'Dallas'. Noseći kirurške maske, otprilike desetak posjetitelja, svi muškarci, zauzimaju mjesta na baršunastim sjedalima u sjajnoj dvorani s crnim mramorom. Platno se osvijetli i predstava počinje. </p><p>- Dolaze muškarci, neki imaju i 80 godina. Nemaju internet ili ga ne znaju upotrebljavati - kaže Carlo pa dodaje: 'Neki se dođu sastati sa starim prijateljima i pogledati stare filmove'.</p><p>Možda nije kao Koloseum ili Fontana di Trevi, ali Ambasciatori ima kultni status u Rimu. </p><p>- Zadnje smo porno kino u gradu u kojem ih je nekad bilo na desetine - objašnjava Carlo.</p><p>Ambasciatori se može pohvaliti s 400 sjedala i velikim balkonom. Sve odiše atmosferom iz starih vremena. Izvorno je to bilo kazalište koje je vlasnik krajem 70-ih godina pretvorio u kino za odrasle. Bilo je to vrijeme eksplozije porno industrije u svijetu. S godinama i dolaskom novih tehnologija, rimska pornografska kina gasila su se jedno po jedno, sve dok nije ostao samo Ambasciatori. </p><p>Prvi vlasnik je umro, ali su njegovi nasljednici nastavili posao. Posteri bivših porno zvijezda poput <strong>Ilone Staller Ciccioline</strong> i <strong>Rocca Siffredija </strong>ukrašavaju zidove.</p><p>Ali na vrhu stepeništa nalazi se pravi biser kina - projekcijska soba, vrijedna filma 'Cinema Paradiso' oskarovca <strong>Giuseppea Tornatorea</strong>. Dva impozantna siva projektora Prevost P55, starija od 50 godina, osvjetljavaju platno. U jednom kutu naslagane su kutije s gomilom 35 milimetarskih vrpci. </p><p>- To je naš arhiv, više od 3000 filmova. Imamo ih sve - hvali se Carlo.</p><p>- A u 33 godine rada, ja sam ih vidio sve - dodaje operator<strong> Claudio</strong>. </p>