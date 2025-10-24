Obavijesti

Show

Komentari 2
ODUŠEVIO JE FANOVE

Poslušajte kako zvuči poznata Thompsonova pjesma u izvedbi Jacquesa Houdeka: 'Divno je'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Poslušajte kako zvuči poznata Thompsonova pjesma u izvedbi Jacquesa Houdeka: 'Divno je'
Foto: Instagram

'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' izašla je 2013. godine na Markovu albumu 'Ora et labora', a Thompson ju je posvetio supruzi Sandri...

Jacques Houdek razveselio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, popularni pjevač izveo je baladu Marka Pekovića Thompsona 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'.  Houdek je na svojem profilu pohvalio i videom. 

POZNATO I KAD KREĆE PRODAJA ULAZNICA Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada
Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada

- E, da! KAKVA PJESMA!!! SAMO JE LJUBAV TAJNA DVAJU SVJETOVA  - napisao je Jacques u opisu ispod objave, dok su ga fanovi u komentarima zasipali komplimentima. 

'Bravo, Jacques!!! Bravo za sve!', 'Ovo me rasplakalo. Vaš glas me uvijek naježi i pjevate sa dušom. Hvala', 'Ova je pjesma toliko snažna, a vama Maestro, naklon kako ste ju izveli....Za sve nas', 'E da, u ovoj izvedbi svakako savršena i nitko, ali nitko ju ne može, kao i mnoge druge, izvesti kao ti!', 'Čast za otpjevanu pjesmu, ali Marko je Marko', 'Divno! Ali, original je ipak draži!, pisali su mu. 

Jedan video, hrpa komentara Thompson podijelio snimku s velikog koncerta na Hipodromu, fanovi u transu: 'To, sokole!'
Thompson podijelio snimku s velikog koncerta na Hipodromu, fanovi u transu: 'To, sokole!'

Podsjetimo, 'Samo je ljubav dvaju svjetova' po prvi je puta izašla 2013. godine, te se uz brojne druge našla 'Ora et labora'. Glazbu i tekst potpisuje Marko Perković Thompson, dok je u aranžmanu i Tiho Orlić. Cjelokupnu baladu, koja govori o ljubavi, vječnosti i prolaznosti, Marko je posvetio supruzi Sandri.

U četvrtak je Thompson najavio i da kreće na dvoransku turneju

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona - poručili su iz njegovog tima. U Osijeku će nastupiti 21. studenog u dvorani Gradski vrt, u Varaždinu 7. prosinca u Sportskoj dvorani, u Zadar stiže 12. prosinca, u dvoranu Krešimira Ćosića, a u Zagrebu će imati nastup 27. prosinca u Areni Zagreb. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile
REKORDER IZ TREĆE SEZONE

Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile

Bivši natjecatelj popularnog showa, na svojem Instagram profilu najviše je kritizirao Dominika. Podsjetimo, Alen je u reality ušao sa 181,3 kilograma, a svojom upornošću od ulaska u show je skinuo čak 86,4 kilograma
Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada
POZNATO I KAD KREĆE PRODAJA ULAZNICA

Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada

Nakon dva velika koncerta ovog ljeta, Marko Perković Thompson kreće na dvoransku turneju. Njegov tim je na društvenim mrežama objavio u koje gradove stiže i datume koncerata
Alen iz Života na vagi oštro o Dominiku: 'Bio bi manji od makova zrna u mojoj sezoni!'
'LOŠE SKIDAJU KILE'

Alen iz Života na vagi oštro o Dominiku: 'Bio bi manji od makova zrna u mojoj sezoni!'

Pobjednik 3. sezone showa 'Život na vagi' reagirao je na Dominika koji se natječe u aktualnoj sezoni. Na društvenim mrežama poručio je kako ima potrebu podijeliti svoje mišljenje s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025