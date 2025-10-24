Poslušajte kako zvuči poznata Thompsonova pjesma u izvedbi Jacquesa Houdeka: 'Divno je'

Jacques Houdek razveselio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, popularni pjevač izveo je baladu Marka Pekovića Thompsona 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'. Houdek je na svojem profilu pohvalio i videom.

- E, da! KAKVA PJESMA!!! SAMO JE LJUBAV TAJNA DVAJU SVJETOVA - napisao je Jacques u opisu ispod objave, dok su ga fanovi u komentarima zasipali komplimentima.

'Bravo, Jacques!!! Bravo za sve!', 'Ovo me rasplakalo. Vaš glas me uvijek naježi i pjevate sa dušom. Hvala', 'Ova je pjesma toliko snažna, a vama Maestro, naklon kako ste ju izveli....Za sve nas', 'E da, u ovoj izvedbi svakako savršena i nitko, ali nitko ju ne može, kao i mnoge druge, izvesti kao ti!', 'Čast za otpjevanu pjesmu, ali Marko je Marko', 'Divno! Ali, original je ipak draži!, pisali su mu.

Podsjetimo, 'Samo je ljubav dvaju svjetova' po prvi je puta izašla 2013. godine, te se uz brojne druge našla 'Ora et labora'. Glazbu i tekst potpisuje Marko Perković Thompson, dok je u aranžmanu i Tiho Orlić. Cjelokupnu baladu, koja govori o ljubavi, vječnosti i prolaznosti, Marko je posvetio supruzi Sandri.

U četvrtak je Thompson najavio i da kreće na dvoransku turneju.

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona - poručili su iz njegovog tima. U Osijeku će nastupiti 21. studenog u dvorani Gradski vrt, u Varaždinu 7. prosinca u Sportskoj dvorani, u Zadar stiže 12. prosinca, u dvoranu Krešimira Ćosića, a u Zagrebu će imati nastup 27. prosinca u Areni Zagreb.