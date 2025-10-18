Obavijesti

ODLUKA KRALJA

Princeze Eugenie i Beatrice neće ostati bez titula, Charles ih štiti

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pixsell/kolaž

Izvori tvrde kako ih kralj iznimno cijeni i nikako ne želi dopustiti da izgube svoja prava zbog postupaka svojih roditelja. Princeze, za razliku od svojih roditelja, nikad nisu punile tabloide

Dok skandal oko princa Andrewa i njegove povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom i dalje potresaju britansku kraljevsku obitelj, kralj Charles poduzima korake kako bi zaštitio svoje nećakinje - princeze Beatrice (37) i Eugenie (35).

The Sovereign's Garden Party
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Sinoć se njihov otac, princ Andrew odrekao svih titula, osim one princa, a njihova majka Sarah Ferguson također neće više koristiti titulu vojvotkinje od Yorka. Ta vijest sinoć je šokirala svijet, ali navodno je rezultat pritiska kralja Charlesa na svog brata Andrewa.

I DALJE OSTAJE PRINC Princ Andrew odrekao se svih titula! 'Odluku sam donio nakon razgovora s Kraljem i obitelji'
Princ Andrew odrekao se svih titula! 'Odluku sam donio nakon razgovora s Kraljem i obitelji'

No, iako je pritisnuo Andrewa na tu odluku, Charles ne želi da se to odrazi na titule nećakinja. Beatrice i Eugenie će zadržati svoje titule te će i dalje biti - Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Beatrice i Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Eugenie. Charles to iznistira, prvenstveno jer su unuke pokojne kraljice Elizabete II.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

- Kralj ih iznimno cijeni i nikako ne želi dopustiti da izgube svoja prava zbog postupaka svojih roditelja - otkrio je izvor za Daily Mail.

FALI MU LETENJE Princ William se prisjetio svojih slavnih dana: Zasukao rukave pa popravljao vojni helikopter
Princ William se prisjetio svojih slavnih dana: Zasukao rukave pa popravljao vojni helikopter

Princeze nikad nisu punile tabloide poput svojih roditelja, a navodno su užasnute cijelom situacijom. Neki su čak primijetili kako Eugenie nije u srijedu čestitala rođendan majci na društvenim mrežama, kao što to inače čini.

