Princeze Eugenie i Beatrice neće ostati bez titula, Charles ih štiti

Dok skandal oko princa Andrewa i njegove povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom i dalje potresaju britansku kraljevsku obitelj, kralj Charles poduzima korake kako bi zaštitio svoje nećakinje - princeze Beatrice (37) i Eugenie (35).

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Sinoć se njihov otac, princ Andrew odrekao svih titula, osim one princa, a njihova majka Sarah Ferguson također neće više koristiti titulu vojvotkinje od Yorka. Ta vijest sinoć je šokirala svijet, ali navodno je rezultat pritiska kralja Charlesa na svog brata Andrewa.

No, iako je pritisnuo Andrewa na tu odluku, Charles ne želi da se to odrazi na titule nećakinja. Beatrice i Eugenie će zadržati svoje titule te će i dalje biti - Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Beatrice i Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Eugenie. Charles to iznistira, prvenstveno jer su unuke pokojne kraljice Elizabete II.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

- Kralj ih iznimno cijeni i nikako ne želi dopustiti da izgube svoja prava zbog postupaka svojih roditelja - otkrio je izvor za Daily Mail.

Princeze nikad nisu punile tabloide poput svojih roditelja, a navodno su užasnute cijelom situacijom. Neki su čak primijetili kako Eugenie nije u srijedu čestitala rođendan majci na društvenim mrežama, kao što to inače čini.