Povijesni trenutak na Oscarima 2026.: Po prvi put dodijeljena je nagrada za najbolji kasting

Dodjela 98. nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, održana u Los Angelesu, ostat će upamćena po jednom povijesnom trenutku. Nakon desetljeća lobiranja i kampanja, konačno je uručen prvi Oscar za postignuće u kastingu (Achievement in Casting), čime je ispravljena dugogodišnja nepravda prema jednoj od ključnih, a često zanemarenih filmskih profesija.

Prva dobitnica prestižnog zlatnog kipića je Cassandra Kulukundis za rad na političkom trileru Paula Thomasa Andersona, "One Battle After Another". Njezina pobjeda označila je vrhunac duge borbe za priznavanje umjetnosti odabira glumaca kao temelja svakog uspješnog filma.

Nova kategorija na Oscarima

Uvođenje nove kategorije prvi je put da je Akademija proširila svoj popis natjecateljskih nagrada još od 2002. godine, kada je dodan Oscar za najbolji dugometražni animirani film. Put do ovog trenutka bio je sve samo ne jednostavan. Prijedlog za uvođenje nagrade za casting bio je odbijen još krajem devedesetih godina prošlog stoljeća.

Ključan korak naprijed dogodio se 2013. godine osnivanjem Ogranka direktora castinga unutar same Akademije, čime je ova profesija dobila formalni status i glas. Taj je ogranak, koji danas broji gotovo 160 članova, neumorno radio na promicanju važnosti svog posla.

Prilikom najave uvođenja nagrade u veljači 2024. godine, čelnici Akademije Bill Kramer i Janet Yang izjavili su kako "direktori castinga igraju ključnu ulogu u stvaranju filmova" te da su "ponosni što mogu dodati casting disciplinama koje prepoznaju i slave". Ovo priznanje stiglo je i nakon što su druge važne filmske nagrade, poput britanske BAFTE koja je uvela kategoriju za najbolji casting još 2019. godine, već prepoznale važnost ove uloge.

Kulukundis se zahvalila Akademiji

Kulukundis je odnijela prvog kipića ikad u ovoj kategoriji, a u svojem govoru zahvalila je Akademiji što su 'uopće dodali ovu kategoriju', kao i drugim kolegama koji se bave kastingom a koji su 'neumorno radili na tome da se ovo dogodi, bez obzira na sve'.

- Posvećujem ovo vama i svim kasting direktorima koji nisu nikada dobili šansu da se pojave ovdje, koji nisu dobili šansu niti da njihovo ime bude prikazano na filmu - poručila je. Također se zahvalila cijeloj ekipi sa seta.