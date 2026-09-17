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NAPETI DAN U KAMBODŽI

Povišeni tonovi i suze! Jedan tim danas napušta Asia Express

Piše 24sata,
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Povišeni tonovi i suze! Jedan tim danas napušta Asia Express
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Foto: rtl
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Napetost, brojanje svake sekunde, trčanje, preklinjanje i tulum u kombiju – svatko će današnje kilometre odraditi na svoj način. No hoće li se jednome paru prevelika opuštenost na kraju obiti o glavu?

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Još jedan dan u Kambodži za timove će biti najnapetiji dosad jer, uz novi dio puta koji moraju prijeći, netko od njih zauvijek napušta 'Asia Express'. Jutro nakon buđenja timovi će započeti prilično optimistično – doručak s lokalcima, potrebni sati sna i međusobno bodrenje bit će prisutni kod većine. A kad utrka ponovno krene, dio timova pokazat će da su itekako dobro učili na prijašnjim pogreškama pa će si prijevoz za idući dio zadane rute osigurati i prije vremena!

Napetost, brojanje svake sekunde, trčanje, preklinjanje i tulum u kombiju – svatko će današnje kilometre odraditi na svoj način. No hoće li se jednome paru prevelika opuštenost na kraju obiti o glavu?

Foto: rtl

Voditeljica Antonija Blaće ugostit će sve timove na Express vijeću, koje će nekima od njih odrediti sudbinu jer vrijeme je za prve eliminacije. Gusarice i Spartanci, pak, uživaju u svom imunitetu i ovaj put mogu odahnuti jer sigurni su od ispadanja.

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Vijeće će biti prilika da si svatko u lice kaže ono što misli. Neki će odlučiti pružiti ruku pomirenja, drugi će i dalje ostati posvađani, neki će se braniti da bi nekoliko minuta poslije sva dobrota pala u vodu. Tko je iskren, tko igra prljavo i je li rivalstvo jače od dobrih međusobnih odnosa?

„Kontradiktorna je, kao da ima neku taktiku“, komentirat će jedna natjecateljica Bornu Kotromanić nakon što čuje njezina objašnjenja.

Foto: rtl

Uz povišene tonove, bit će i suza: „Ne znam što me muči, samo mi se sve nakupilo... Cijeli tjedan sam bila nasmijana, vesela, održavala energiju i kad bi bilo teško, loše sam pretvarala u dobro... Mislim da je došao moj trenutak.“

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Antonija Blaće obavijestit će okupljene da dva tima koja su danas na cilj stigla posljednja automatski završavaju u opasnosti od eliminacije. No kako to u 'Asia Expressu' biva, ništa nije kako se čini na prvi pogled.

Foto: rtl

Kako će se eliminirani timovi izboriti za ostanak u showu te tko prvi napušta Kambodžu i pakira kofere, pokazat će nova epizoda showa 'Asia Express' večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

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