Žestoka borba za imunitet u Asia Expressu: 'Ovo je velika diskriminacija. To je jadno...'

Nakon dramatične utrke kroz nepredvidive ulice Kambodže, koja je u prošloj epizodi do usijanja dovela odnose među natjecateljima, čini se da tenzije u showu 'Asia Express' ne jenjavaju.

Gusarice u novu etapu kreću s ogromnih 10 minuta prednosti, ali i s teškim teretom odluke - moraju odabrati par koji će krenuti zadnji i tako ga unazaditi za isto toliko dragocjenih minuta. „Nismo htjeli ići eliminacijom tima koji nam je potencijalno najveća konkurencija, nismo htjeli još jednom penalizirati tim koji je kontinuirano bio u najlošijoj poziciji“, iskrena je Borna.

No strateška prednost brzo se pretvara u dvosjekli mač jer se djevojke trebaju dogovoriti koga poslati na začelje kolone. Pravila su jasna - odluka mora biti zajednička, a to najteže pada Vesni, koja otvoreno priznaje: „Teško mi je odlučiti, ne želim kalkulirati.“

Foto: RTL

Kada odluka padne, uslijedit će šok, a prozvani tim neće kriti veliko nezadovoljstvo tim potezom. „Ovo je diskriminacija! Jako velika. To je jadno“, bit će oštar odabrani par i razočarano zaključiti: „Najveća glupost ikad.“

Antonija im je svima dala jedan dodatni poticaj - u iduća 24 sata još će jedan tim osvojiti imunitet, ali će dva tima biti u opasnosti od eliminacija! Sve će šokirati vijest o ispadanju čak dva para iz utrke, pa će borba za imunitet biti još žešća jer nitko ne želi biti prvi tim koji napušta utrku.

„Mislila sam da neće biti eliminacija s obzirom na to kakav tempo imamo“, priznat će Ella, svjesna da borba postaje nemilosrdna jer nitko ne želi biti prvi tim koji napušta utrku i pakira kofere za Hrvatsku.

Foto: RTL

Put prema konačnom odredištu, gradu Battambangu koji će na kraju odlučiti o sudbini jednog para, vodi kroz autentična kambodžanska sela, ali i natrag u školske klupe. Parovi će morati svladati osnove kmerskog jezika i posjetiti drevne hramove, a pojedinci će u borbi za prijevoz posegnuti za posve nesvakidašnjim taktikama.

„Malo predstaviti sebe, tko sam ja, što radim… Neka pogleda tko sam ja. Kad vidi tko sam, reći će - vi ste poznati. Njemu je čast mene voziti“, uvjeren je Niko Tokić Kartelo u svoju novu strategiju.

„Neka svatko radi kako misli da je za njega najbolje“, svoju mantru ponavljaju Zlatni dečki, a Kambodža će još jednom pokazati svoje najljepše lice i ganuti natjecatelje do suza nevjerojatnim gostoprimstvom. „Pun automobil je nama stao, čovjek s obitelji - tko to radi?“ komentirat će oduševljeni natjecatelji dobrotom domaćeg stanovništva koje ne traži ništa zauzvrat.

Foto: RTL

Tko će biti najbolji u napetim duelima? Hoće li Gusarice dobro iskoristiti svoju prednost ili će im se taktički potez obiti o glavu? Kako će na igru utjecati otac i sin Robert i Luciano Plazibat i tko će prvi naći smještaj i još bolje pitanje - kakav?

Novu uzbudljivu epizodu 'Asia Expressa' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u, a za sve one nestrpljive, epizoda je već dostupna na platformi Voyo.