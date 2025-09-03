Povratak Antonije u 'Život na vagi' sve je iznenadio: Evo što joj se dogodilo nakon finala

Nakon završetka osme sezone, Antonija iz Stobreča nakon 'Života na vagi' nije digla ruke od sebe ni svojih ciljeva. Iako priznaje da joj nije bilo lako, nastavila je raditi na zdravlju i samopouzdanju. U finalu je stala na vagu sa 167,5 kilograma, a u devetoj sezoni pokazala se da je napravila još korak dalje - smanjila je težinu na 165,6 kilograma.

- Benefiti od prošle sezone su dugo šetanje, manja bol u leđima, lakše kretanje, normalno disanje, komunikativnija sam - priznala je s osmijehom pred kamerama - otkrila je Antonija.

Prisjetila se i razdoblja između dviju sezona, koje je za nju bilo psihički izuzetno zahtjevno.

- Trenirala sam, postala sigurnija u sebe i sretnija. Vježbala je tri puta tjedno, pazila na prehranu, gradila novu rutinu - priznala je Antonija.

Podsjetimo, Antonija je bila najteža kandidatkinja prošle sezone popularnog showa, u koji je ušla sa 214,2 kilograma. Njezin povratak najbolji je dokaz da se upornost i trud itekako isplate.