NIJE ODUSTALA

Povratak Antonije u 'Život na vagi' sve je iznenadio: Evo što joj se dogodilo nakon finala

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Stobrečanka je nastavila vježbati, graditi novu rutinu i čuvati zdravlje. Danas priznaje da je nervoza veća nego prvi put, ali odlučna je iskoristiti priliku do kraja

Nakon završetka osme sezone, Antonija iz Stobreča nakon 'Života na vagi' nije digla ruke od sebe ni svojih ciljeva. Iako priznaje da joj nije bilo lako, nastavila je raditi na zdravlju i samopouzdanju. U finalu je stala na vagu sa 167,5 kilograma, a u devetoj sezoni pokazala se da je napravila još korak dalje - smanjila je težinu na 165,6 kilograma. 

- Benefiti od prošle sezone su dugo šetanje, manja bol u leđima, lakše kretanje, normalno disanje, komunikativnija sam - priznala je s osmijehom pred kamerama - otkrila je Antonija.

Foto: RTL

Prisjetila se i razdoblja između dviju sezona, koje je za nju bilo psihički izuzetno zahtjevno.

- Trenirala sam, postala sigurnija u sebe i sretnija. Vježbala je tri puta tjedno, pazila na prehranu, gradila novu rutinu - priznala je Antonija.

Foto: RTL

Podsjetimo, Antonija je bila najteža kandidatkinja prošle sezone popularnog showa, u koji je ušla sa 214,2 kilograma. Njezin povratak najbolji je dokaz da se upornost i trud itekako isplate.

