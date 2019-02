Povratak Gabi Novak: 'Bilo mi je fantastično raditi na pjesmi'

Bilo mi je fantastično i lijepo raditi na novoj pjesmi, rekla nam je pjevačica i glazbena diva Gabi Novak (82) koja se vratila u studio nakon 15 godina snimivši novu pjesmu 'Netko čeka na tebe'. Pjesma je prije dva dana objavljena na YouTubeu, a izazvala je samo pozitivne reakcije kod slušatelja i Gabinih obožavatelja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Kada sam napisala pjesmu, znala sam da je jedino Gabi može otpjevati. Poslala sam demo snimak njezinom sinu Matiji i od njega dobila odgovor da se ne naljutim ako Gabi odbije pjesmu. Pošto ništa novo nije snimila 15 godina i odbila je mnoge velike kompozitore koji su joj nudili pjesme u tom periodu. Međutim, znala sam da će ova pjesma pogoditi Gabi, jer sam je pisala za njezin glas i senzibilitet, a ponajviše u njezinom stilu. Te večeri mi je Gabi poslala samo jednu rečenicu: Pjesma je prelijepa, i znala sam da mi se upravo ostvarila želja da jedna od najznačajnijih muzičarki našeg podneblja snimi moju pjesmu - rekla je za Večernji list autorica pjesme 'Netko čeka na tebe' Aleksandra Kovač (46), kantautorica i skladateljica. Dodala je kako je Gabi legenda koja treba svirati samo u posebnim trenucima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Upravo je ona angažirala Gabi na interpretaciju pjesme za film 'Šavovi' koji se upravo vratio s ovogodišnjeg festivala u Berlinu.

- Postojala je ideja da se u ključnoj sceni s radija čuje evergreen. Predložila sam da umjesto neke već postojeće pjesme skladam originalni glazbeni broj koji bi otpjevao netko koga poznaje cijela regija, a ima vrhunsku kvalitetu i izvođački senzibilitet. Nisam dvojila da to može biti jedino Gabi Novak - rekla je za Jutarnji list srpska kantautorica Kovač, potpuno oduševljena Gabinom izvedbom.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Film u režiji Miroslava Terzića bavi se temom novorođenih beba nestalih iz bolnica u Beogradu koje su godinama proglašavane umrlim, a zapravo su prodavane na posvojenje. Kovač je napisala kompoziciju za cijele Terzićeve 'Šavove', a kako je željela da završna pjesma bude posebna, čuvala ju je upravo za Gabi.

- Posljednja scena filma je vrlo emotivna i dramatična. Zato sam je opisala pjesmom staroga kova koja idealno pristaje djelu Novak - objasnila nam je nedavno Kovač i priznala da je zadovoljna načinom na koji je glazbenica izvela njezinu pjesmu. I to nije prvi put da je Gabi snimila pjesmu za film.

- Na početku karijere napravila sam gomilu pjesama za filmove, ali onda sam stala - prisjetila se nedavno Gabi s kojom smo razgovarali dok se pripremala za koncert u banjolučkim Banskim dvorima.

- Da mogu promijeniti bilo koji trenutak u svojoj profesionalnoj karijeri, vratila bih se crtanom filmu. Da mogu, sigurno bih to napravila - rekla nam je diva lani u intervjuu. Naime, prije glazbene karijere Gabi je snimala glasove za filmove. Prvo je upisala grafički smjer u Školi za primijenjenu umjetnost i nakon toga kao grafičarka zaposlila u Vjesniku, a zatim je radila kao animator u studiju animiranih filmova u Zagrebu.

Foto: Privatni album

- Nikad nisam razmišljala o pjevačkoj karijeri, nikad. Osim što sam voljela glazbu još od malih nogu, moje želje bile su na potpuno drugom putu. Htjela sam biti likovnjak i bila sam sretna kad sam upisala Školu primijenjene umjetnosti te je na kraju i završila. To mi je bilo najljepše razdoblje u životu. Nakon toga sam krenula na crtani film. Kad sam u novinama vidjela da se otvara Zagreb film i da se pozivaju mladi ljudi, prijavila sam se. Prošla sam i tad se ostvario moj san, tako da je za mene glazba uvijek bila u drugom, pa i u trećem planu - rekla nam je Gabi i usput spomenula tko je zaslužan za to što je uopće i postala pjevačica.

- Kad su se preslušavali glasovi za film, moj je glas zamijetio slovenski glazbenik Bojan Adamič i pitao ostale zaposlenike tko sam i rekao kako bi me želi upoznati. Rekao mi je: ‘Imam jedan plan, biste li željeli s nama pjevati?’. Naravno da sam pristala. Otišla sam na koncert, a kasnije mi je Adamič rekao da me želi i da će me, kad bude imao koncert u Zagrebu, pozvati iz publike da otpjevam te pjesme i tu je sve počelo - ispričala je o svojim počecima jedna od naših najvećih glazbenih diva.

Taj prvi nastup bio je u Ljubljani 8. travnja 1958., a glazbenica je pred publikom otpjevala tri pjesme - 'Čaj za dvoje', 'Mjesečina nad Vermontom' i 'Que Sera Sera'. Publika je bila potpuno oduševljena, njezin glas odmah im se svidio, kao i njezina pojava. Za Gabi se odmah pročulo, kako u domovini, tako i širom regije i već se tada moglo vidjeti da je rođena nova zvijezda na domaćoj glazbenoj estradi.

Foto: Privatni album

Nakon što joj je krenulo u karijeri, upoznala je i glazbenika Arsena Dedića s kojim je ostala u braku sve do njegove smrti 2015. godine. To je bio njezin drugi brak, a par se upoznao 1958. u Zagrebu, točnije ispred bivšeg televizijskog studija na uglu zagrebačke Šubićeve i Zvonimirove ulice.

On je tad još bio glazbeni početnik, dok je Gabi već pjevala s mnogim poznatim glazbenicima poput Louisa Armstronga. Postali su dobri prijatelji, a ubrzo se među njima rodila ljubav. Mjesec dana prije vjenčanja 1973. dobili su sina Matiju (45), skladatelja i pijanista.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Veza s osebujnim Arsenom utjecala je i na glazbeni stil Gabi Novak. Zbog raskošnog glasa i talenta odustajanje od karijere u inozemstvu nije ugrozilo njezin glazbeni put. Naime, zajednički život i brak urodio je plodom, izdali su desetke albuma i šansona uz koje su stasale mnoge generacije.

- Ja sam oduvijek bila malo izbirljiva što se tiče glazbe. Kad bi mi Arsen napisao pjesmu i kad bi mi je odsvirao, znala bih mu reći da to nije baš pjesma za mene. Onda mi je uvijek govorio da bi ja najradije napravila hit s tri kitice i da bi to bilo to. Ja bih mu pak uzvratila da to nije istina. Ja samo želim jedan lijepi tekst, osmišljeni, pravi, fini, ljubavni, samo da se ja nađem u tome - rekla nam je Gabi koja će ove godine proslaviti 60 godina glazbene karijere.

Pratite nas na našem Instagram profilu!