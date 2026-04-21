Obavijesti

Show

Komentari 0
JEDVA ČEKAMO

Povratak sestara Owens: Evo trailera za nastavak kultnog filma s Kidman i Bullock

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Caroline Brehman/REUTERS

Radnja nastavka vraća gledatelje u svijet ispunjen tajanstvenom energijom, no ovog puta s novim generacijama. Sally sada ima odrasle kćeri koje započinju vlastite živote, dok se Gilly skrasila uz mačku

Warner Bros. službeno je predstavio trailer za dugoočekivani nastavak kultnog filma - 'Practical Magic 2', koji u kina stiže 11. rujna ove godine. Nakon premijere na CinemaCon, prvi kadrovi filma već su izazvali veliko uzbuđenje među obožavateljima originala iz 1998. godine.

U glavnim ulogama vraćaju se Nicole Kidman i Sandra Bullock kao sestre Sally i Gilly Owens, čije su sudbine ponovno isprepletene magijom, obiteljskim nasljeđem i mračnim silama. Režiju potpisuje Susanne Bier, poznata po emotivnim i atmosferičnim pričama.

Radnja nastavka vraća gledatelje u svijet ispunjen tajanstvenom energijom, no ovog puta s novim generacijama i većim ulozima. Sally sada ima odrasle kćeri koje započinju vlastite živote, dok se Gilly skrasila u mirnijem okruženju - uz neizostavnu crnu mačku. Ipak, mir ne traje dugo. Dolazak misterioznog lika, kojeg utjelovljuje Lee Pace, pokreće niz događaja koji sestre odvode iz njihovog idiličnog gradića u neizvjesnu i opasnu avanturu.

Uz glavne zvijezde, u filmu glume i Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña i Solly McLeod. Fanove će posebno razveseliti povratak legendarnih Stockard Channing i Dianne Wiest kao teta Frances i Jet.

CinemaCon 2026 in Las Vegas
Scenarij potpisuju Akiva Goldsman i Georgia Pritchett, a temelji se na romanu The Book of Magic autorice Alice Hoffman, koji je dio popularne serije knjiga o obitelji Owens. Produkciju predvode sama Bullock i Kidman.

Novi nastavak obećava spoj nostalgije, ali i svježine - uz prepoznatljivu atmosferu, snažne ženske likove i priču o obitelji, ljubavi i sudbini. Ako je suditi po prvim reakcijama, 'Practical Magic 2' mogao bi biti jedan od najvećih filmskih događaja jeseni.

*uz korištenje AI-ja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026