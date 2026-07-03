'Povratak u budućnost' izašao je na današnji dan, evo gdje su sada zvijezde kultnog klasika

Film "Povratak u budućnost" premijerno je prikazan 3. srpnja 1985. i odmah je postao kulturni fenomen koji i danas oduševljava. Znanstveno-fantastična komedija Roberta Zemeckisa osvojila je publiku pričom o tinejdžeru Martyju McFlyju koji, uz pomoć ekscentričnog znanstvenika Doca Browna i vremeplova DeLorean, slučajno otputuje u 1955. godinu. Tamo susreće svoje buduće roditelje kao tinejdžere i, nakon što nenamjerno poremeti njihov ključni prvi susret, ugrozi vlastito postojanje.

Iako je već bio poznat po seriji "Obiteljske veze", uloga Martyja McFlyja lansirala je Michaela J. Foxa u orbitu. Put do uloge bio je trnovit; Fox je bio prvi izbor, no zbog obveza ga je zamijenio Eric Stoltz. Nakon pet tjedana snimanja, redatelj Robert Zemeckis zaključio je da Stoltz nije bio dovoljno komičan i zamijenio ga Foxom koji je zatim radio iscrpljujućim tempom gotovo bez sna - danju na seriji, noću na filmu. Godine 1991. dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest, nakon čega se posvetio aktivizmu i osnovao utjecajnu zakladu za istraživanje te bolesti.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Christopher Lloyd je kao dr. Emmett "Doc" Brown stvorio besmrtan lik. Njegova pojava, inspirirana Albertom Einsteinom, i uzrečica "Great Scott!" postali su dio popularne kulture. Lloyd, koji je i prije filma bio cijenjen glumac s Emmyjem za seriju "Taxi", nakon trilogije je nastavio nizati pamtljive uloge, poput ujaka Festera u "Obitelji Addams". I danas, u devetom desetljeću, neumorno radi, potvrđujući svoj jedinstveni status neumorne holivudske legende.

Lea Thompson uvjerljivo je odglumila Lorraine, Martyjevu majku, i kao tinejdžericu 1955. i kao sredovječnu ženu 1985. godine. Nakon uspjeha filma, ostvarila je zapaženu karijeru, ponajviše kao zvijezda popularnog sitcoma "Caroline u gradu". I danas je aktivna u glumi, a njezina filmska obitelj se nastavila i u stvarnom životu - kćeri Zoey i Madelyn Deutch uspješne su glumice.

"Back to the Future" Triogy 25th Anniversary Blu-Ray Release New York | Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Crispin Glover je kao Martyjev otac George stvorio nezaboravno ekscentričan lik, no zbog nesuglasica se nije vratio u nastavcima i nastavio je graditi karijeru kroz nekonvencionalne, umjetničke projekte. Thomas F. Wilson je, s druge strane, kao grubi nasilnik Biff Tannen postao jedan od najpoznatijih filmskih zlikovaca. U nastavcima je glumio i Biffove pretke i potomke, a danas se bavi stand-up komedijom, slikarstvom i glasovnom glumom.

Remek-djelo koje je zamalo ostalo u ladici

"Povratak u budućnost" danas je remek-djelo, no njegov put do velikog platna bio je sve samo ne lagan. Ideja je potekla od scenarista Boba Galea koji je, listajući očev godišnjak, počeo razmišljati bi li se sprijateljio s njim da su išli zajedno u školu. Ta jednostavna premisa bila je temelj scenarija koji su Gale i redatelj Robert Zemeckis godinama nudili studijima, no nevjerojatno, odbijen je više od 40 puta. Glavni prigovor bio je da film "nije dovoljno prost" za tinejdžersku publiku osamdesetih.

Disney ga je odbio jer im je priča o majci koja se zaljubljuje u sina bila previše "incestuozna". Spas je stigao tek nakon što je Zemeckis režirao hit "Lov na zeleni dijamant". No, problemi su se nastavili. Direktor studija Universal predlagao je izmjene, uključujući promjenu imena filma u "Svemirac s Plutona". Producent Steven Spielberg morao je diplomatski intervenirati kako bi sačuvao originalni naslov. Kultni DeLorean također nije bio prvi izbor za vremeplov; u jednoj verziji to je bio hladnjak, no odustalo se zbog straha da bi se djeca mogla zaključavati u njih. Na kraju je film postao najgledaniji film 1985. godine, a njegov utjecaj je nemjerljiv. Od popularizacije skateboardinga i pjesme "The Power of Love" do citata koje je koristio i predsjednik Ronald Reagan, "Povratak u budućnost" upisao se u Nacionalni filmski registar Kongresne knjižnice SAD-a kao kulturno, povijesno i estetski značajno djelo koje nastavlja oduševljavati nove generacije.

*uz korištenje AI-ja