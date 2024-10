Povratnica Lara impresionirala je žiri 'Superstara': 'Ove godine konkurencija je malo jača...'

Jedna od natjecateljica koju će publika još imati prilike vidjeti u drugoj fazi glazbenog natjecanja ‘Superstar’ je i mlada brucošica Lara Ivić Ujević. Lara je i prošle godine sudjelovala u showu, a sad se vratila pred žiri kako bi pokazala svoj napredak.

„Ove godine odlučila sam se ponovno prijaviti iz više razloga. Prošle sezone nije bilo dovoljno vremena za prikaz moje audicije i htjela sam dokazati da mogu više. Uz to htjela sam se malo zabaviti, upoznati nove ljude, s njima muzicirati i razmijeniti iskustva i možda ostvariti neku poslovnu vezu,“ kaže mlada pjevačica iz Zagreba, koja se za audiciju pripremala samostalno, preslušavajući matrice, a ponekad bi muzicirala sa svojim prijateljima i kolegama iz crkvenog zbora.

Foto: Privatni album

Priznaje kako je ove godine atmosfera na audicijama ipak malo drugačija od one koju pamti od prošle godine: „Ima jako puno izrazito talentiranih pjevača pa čak i tekstopisaca koji zaista zaslužuju biti viđeni, usudila bih se reći da je ove godine konkurencija malo jača. Što se tiče mog nastupa, rekla bih da sam bila zadovoljnija nastupom prošle godine, žao mi je da me, unatoč pripremi, trema nije zaobišla.“

Foto: Privatni album

Lara priznaje kako nema preuveličana očekivanja od showa: „U ‘Superstaru’ ne očekujem doći predaleko, bitnije mi je stvoriti neke veze i prijateljske odnose s ljudima koji dijele istu strast kao ja. Svakako je lijepo čuti pozitivne komentare i podršku publike“, iskrena je Lara.

Brucošica Filozofskog fakulteta u Zagrebu studira pedagogiju i sociologiju, kaže da u studiranju uživa – društvo odlično, profesori pristupačni, a gradivo, iako opsežno, izrazito zanimljivo. Uza sve nove fakultetske obaveze i pripreme za show, slobodnog vremena nema na pretek, ali koristi ga kako bi se bavila izradom nakita, radi trajni lak, trči, po zimi snowboarda te, naravno, uživa u druženju s prijateljima i obitelji.

Foto: Privatni album

Iako dosad nije imala prave gaže, uživa u nastupanju sa svojim crkvenim zborom mladih Maranatha, a tu i tamo samostalno pjeva na događanjima poput školskih priredbi. U svoje slobodno vrijeme stvarno sluša sve žanrove glazbe: „Ali ne onako lijeno, nego stvarno od Nirvane do Silvane. Volim raznovrsno i mislim da je upravo to nešto što me definira. Da moram birati najdraže, rekla bih da najviše volim slušati alternativni rock i pop.“

Nova epizoda glazbenog spektakla 'Superstar' na rasporedu je u subotu, 26. listopada, od 20.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.