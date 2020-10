Povratnici Marijeta i Balcano: 'Zatekli smo veliki kaos u kući'

<p>U prošloj epizodi 'Superpara' prvo su bile lažne eliminacije da bi svi doznali kako se jedan od izbačenih parova vraća u kuću - onaj koji izvrši izazov. Došli su <strong>Jelena</strong> i <strong>Mirko</strong>, <strong>Marijeta</strong> i <strong>Balcano</strong> te<strong> Ognjen </strong>i <strong>Ozana</strong>, a muškarci su s naočalama koje simuliraju „pripito stanje“ otključavali vrata iza kojih je bila njihova draga. Žene su potom odšarafile ploču s osam vijaka, skinule je i prošle kroz vrata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Ozani i Ognjenu te Marijeti i Balcanu trebala je i pomoć jednog para iz kuće, a Jelena i Mirko su odustali poručivši kako na mlađima svijet ostaje. Ozana i Ognjen su za pomoć u pantomimi odabrali <strong>Dolores</strong> i <strong>Antona</strong>, a Marijeta i Balcano odlučili su se za Tinu i Matu. </p><p>I Ognjen i Balcano izvrsno su pokazivali zadane pojmove, a kad se zbrojio rezultat - Marijeta i Balcano zaslužili su povratak u kuću! Enis je čestitao povratničkom paru i otkrio im da će spavati u kampici, a Tina i Mate dobili su Bakinu sobu.</p><p>- Meni se sviđa što su se prestrašili Balcana - komentirali su Dolores i Anton da bi im potom objasnili kakva je situacija u kući, odnosno, da postoje klanovi. </p><p>Svanuo je novi dan, a Daliborku je mučilo što je na eliminacijama rekla kako nije pravedno što neki parovi dobivaju više prilika.</p><p>- Ovo nam je druga šansa. Prvo su nas svi izbacili, a sad ne priča nitko ni s kim - rekao je Balcano, a Marijeta dodala: Zatekli smo kaos u kući.</p><p>Za doručkom su Marijeta i Balcano razgovarali s Nikolanom i Markom, Tinom i Matom te Ratkom i Gordonom,a Dolores i Anton bili su u sobi.</p><p>- Došlo mi je napravim zavjet šutnje - rekao je Anton, a Dolores je kroz smijeh dodala: Bit će zanimljivo. Ostatak ekipe pričao je o tome kako ih je Riječanka iznenadila pričama o klanu.</p><p>- On je izrekao zavjet šutnje prema svim muškima ukućanima, a ja prema njih dvoje - komentirao je Gordon.</p><p>Došao je Enis i muški su otišli na klađenje. Izazov je bio karting - dečki su gurali vozila i govorili svojim partnericama kako trebaju skretati. Da bi sve bilo teže, damama su bile zavezane oči, a poligon su morali proći u tri minute i 15 sekundi! Matej je uložio 3800 kuna, Anton 3737 kuna, Balcano 4000 kuna, Marko 4500 kuna, Gordon 4500 kuna i Mate 6666 kuna. </p><p>Počela je najsporija utrka na svijetu 'Prebrzi & prežestoke - do posljednjeg daha', a prvi su bili Dolores i Anton.</p><p>- Frustrirajuće je zato što ne možeš stisnuti gas i razvaliti pistu - rekla je Dolores, a Anton je komentirao kako je trebao bolje rasporediti snagu jer nisu uspjeli izvršiti zadatak. Sljedeći su bili Ratka i Gordon te Daliborka i Matej.</p><p>- Prvih 150 metara je dobro, ali dalje će biti jako, jako teško - rekao je Gordon, a i Mateju je bilo tako. Na kraju su oba para prošla zadatak.</p><p>- Znaš kako me boli, ovo nije normalno - komentirao je Matej, a supruga mu je obećala masažu. </p><p>Na red su došli Mate i Tina, koja je priznala kako nije baš sigurna koja je lijeva, a koja desna strana, baš kao i Nikolana.</p><p>- Na pola staze bio sam krepan - rekao je Marko, a i Mate je komentirao kako ne može. Oba para nisu prošla zadatak. Na kraju su stigli Marijeta i Balcano, koji je komentirao: 'Sjedim u studiju po cijeli dan. Cigarete, masno, popijem u posebnim prilikama… sportski život mi je nula.' Ipak, prošli su zadatak i Marijeta je bila jako ponosna na svog dečka. </p><p>Kad su se vratili kući, dotaknuli su se svoje najdraže zabave - tračanja. Mate se čudio kako „šumski“ nisu prošli zadatak, no Tina mu je govorila kako treba prestati ružno pričati o drugima. Dotad je Dolores pričala Antonu kako joj nije lako zato što ih svi ignoriraju. Uslijedilo je iznenađenje - natjecatelje je dočekala plesačica na šipki!</p><p>- Baš lipo, ka zastavica na brodu - rekao je Mate njezin performans. Plesačica im je otkrila im kako je ona njihova današnja trenerica, a onda su ukućani isprobavali šipku. Svi osim Gordona. Kasnije je Dolores plesala za Antona, a i Tina se odvažila i zaplesala za svog supruga.</p><p>- Tina se raspojasala - komentirala je Ratka, a kasnije im je plesačica objasnila da trebaju smisliti neku malu koreografiju za sutra.</p><p> </p>