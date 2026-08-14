Požar kod Omiša potresao je Houdeka: 'Ne postoje riječi kojima vam možemo zahvaliti'

Najveći ste ponos ove zemlje, poručio je Jacques Houdek vatrogascima koji se bore s velikim požarom na području Omiša i okolice. Pjevač je na Facebooku objavio fotografiju s požarišta, a uz nju je podijelio i pjesmu 'Bože, čuvaj Hrvatsku' Đanija Maršana.

U poruci se posebno osvrnuo na ljude koji su satima na terenu i pomažu stanovnicima pogođenih područja. Zahvalio je svima koji su se uključili u pomoć.

- Dragi vatrogasci i svi plemeniti i hrabri ljudi koji pomažu u ovoj strašnoj vatrenoj stihiji koja je zadesila predivan Omiš i ostale krajeve naše Hrvatske, hvala vam na požrtvovnosti, hrabrosti i altruizmu koji vas vode u nadljudskim naporima da spasite živote i našu domovinu - napisao je.

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- Ne postoje riječi kojima možemo dovoljno zahvaliti za vaša nesebična djela - dodao je.

Mislima je i uz ljude koji su se našli usred požara, kao i uz njihove obitelji i prijatelje.

- Bog neka vas blagoslovi čudesnom snagom da izdržite, kao i sve unesrećene ljude, njihove obitelji i prijatelje - napisao je te dodao neka Bog čuva Hrvatsku.

Požar je izbio u četvrtak navečer u Lokvi Rogoznici, a tijekom noći proširio se prema Omišu i zahvatio područje iznad grada. Vatra je došla nadomak središta Omiša, ugrozila kuće i druge objekte te iza sebe ostavila izgorjele automobile i veliku materijalnu štetu. Tijekom noći je 43 ljudi zatražilo liječničku pomoć, 14 je zadržano u bolnici, a osmero je životno ugroženo.