Obavijesti

Show

Komentari 0
UZ POGOĐENE

Požar kod Omiša potresao je Houdeka: 'Ne postoje riječi kojima vam možemo zahvaliti'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Požar kod Omiša potresao je Houdeka: 'Ne postoje riječi kojima vam možemo zahvaliti'
4
Zagreb: Jacques Houdek održao je koncert u sklopu Lisinski Atriuma | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevač se oglasio nakon velikog požara koji je zahvatio Omiš i okolicu te zahvalio vatrogascima i svima koji pomažu ljudima na pogođenom području

Admiral

Najveći ste ponos ove zemlje, poručio je Jacques Houdek vatrogascima koji se bore s velikim požarom na području Omiša i okolice. Pjevač je na Facebooku objavio fotografiju s požarišta, a uz nju je podijelio i pjesmu 'Bože, čuvaj Hrvatsku' Đanija Maršana

SUKOB BIVŠIH PRIJATELJA Jacques napao Ivanu Kindl radi stava o Duškinom glasu: 'Kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji?'
Jacques napao Ivanu Kindl radi stava o Duškinom glasu: 'Kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji?'

U poruci se posebno osvrnuo na ljude koji su satima na terenu i pomažu stanovnicima pogođenih područja. Zahvalio je svima koji su se uključili u pomoć.

- Dragi vatrogasci i svi plemeniti i hrabri ljudi koji pomažu u ovoj strašnoj vatrenoj stihiji koja je zadesila predivan Omiš i ostale krajeve naše Hrvatske, hvala vam na požrtvovnosti, hrabrosti i altruizmu koji vas vode u nadljudskim naporima da spasite živote i našu domovinu - napisao je.

Split: Večer novih autorskih skladbi na Splitskom festivalu
Split: Večer novih autorskih skladbi na Splitskom festivalu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ne postoje riječi kojima možemo dovoljno zahvaliti za vaša nesebična djela - dodao je.

Mislima je i uz ljude koji su se našli usred požara, kao i uz njihove obitelji i prijatelje.

- Bog neka vas blagoslovi čudesnom snagom da izdržite, kao i sve unesrećene ljude, njihove obitelji i prijatelje - napisao je te dodao neka Bog čuva Hrvatsku.

Požar je izbio u četvrtak navečer u Lokvi Rogoznici, a tijekom noći proširio se prema Omišu i zahvatio područje iznad grada. Vatra je došla nadomak središta Omiša, ugrozila kuće i druge objekte te iza sebe ostavila izgorjele automobile i veliku materijalnu štetu. Tijekom noći je 43 ljudi zatražilo liječničku pomoć, 14 je zadržano u bolnici, a osmero je životno ugroženo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'
POŽARI U DALMACIJI

Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'

Nakon što se njegova obitelj zbog požara evakuirala iz Lokve Rogoznice u Omiš, pa zatim u Split, glumac Otokar Levaj objavio je sretnu vijest na Facebooku da njegova obiteljska kuća nije oštećena u požaru.
FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama
BEZVREMENSKA LJEPOTICA

FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama

Halle Berry jedna je od najpoznatijih američkih glumica svoje generacije, a njezina karijera obilježena je uspjesima koji su pomicali granice u Hollywoodu. Nekadašnja natjecateljica na izborima ljepote tijekom desetljeća izgradila je zavidnu filmsku karijeru, a mnogi obožavatelji i dalje redovito hvale njezinu nevjerojatnu figuru. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Martina Validžić o noći u Omišu: 'Hodali smo s mokrim krpama na glavi, bilo je apokaliptično'
STRAŠNE SCENE

Martina Validžić o noći u Omišu: 'Hodali smo s mokrim krpama na glavi, bilo je apokaliptično'

Novinarka je u Omišu bila na odmoru, a opisala je kako je izgledala prošla noć. Rekla je kako je cijeli grad bio na nogama te da nisu ni oka sklopili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026