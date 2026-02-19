Poznat je uzrok smrti Petera Greenea iz 'Pulp Fictiona'...

Glumac Peter Greene, najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Pulp Fiction' i 'Maska', preminuo je od slučajne prostrijelne rane. Ured medicinskog istražitelja u srijedu je za TMZ potvrdio da je uzrok smrti prostrijelna rana lijevog pazuha s posljedičnom ozljedom brahijalne arterije.

Prema navodima, to znači da se glumac slučajno ustrijelio, a metak je oštetio arteriju koja krvlju opskrbljuje ruku, lakat, podlakticu i šaku.

Foto: Antoine Cau

Greene je proglašen mrtvim nakon što je 12. prosinca prošle godine pronađen bez svijesti u svom stanu na Manhattanu. Policija je tad izjavila kako se ne sumnja na nasilnu smrt. Vijest o smrti potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Gregg Edwards.

- Zaista jedan od najvećih glumaca naše generacije. Imao je ogromno srce. Nedostajat će mi. Bio je sjajan prijatelj - rekao je Edwards.

Greene je briljirao kroz uloge karizmatičnih i zastrašujućih negativaca. Posebno je ostao upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brucea Willisa i Winga Rhamesa u 'Paklenom šundu' Quentina Tarantina te kao glavni negativac u SF komediji 'Maska', u kojoj je glumio uz Jima Carreyja i Cameron Diaz.

Foto: Antoine Cau