Poznat je zbog hit-serije, no posljednjih mjeseci u centru je pažnje zbog okršaja s kolegicom

Proslavio se kao Rafael Solano u seriji "Jane the Virgin", godinama radi na brojnim projektima vezanima uz filmove i serije, no u centar pažnje javnosti je došao zbog pravne bitke s glumicom Blake Lively nakon premijere filma "Priča završava s nama". Justin Baldoni danas slavi 42. rođendan. Rođen je u Los Angelesu, a odrastao u gradu Medfordu u američkom Oregonu. U srednjoj školi se bavio raznim sportovima te je radio kao radijski DJ na lokalnoj postaji, a na ideju o glumačkoj karijeri došao je potpuno slučajno.

Baldoni je prilikom selidbe iz jednoga stana u drugi sreo menadžera koji je radio u filmskoj industriji, a savjetovao mu je da se okuša kao glumac. Na studij je otišao u Kaliforniju, no od fakulteta je odustao. Pred kamerama je debitirao u sapunici "The Young and the Restless" 2004. godine. Počeo se baviti raznim granama filma, a jedno vrijeme je radio i na glazbenim spotovima. Prva veća uloga po kojoj ga svijet i danas pamti bila je ona u seriji "Jane the Virgin". S kolegicom Ginom Rodriguez osvojio je publiku, nakon čega se okušao i kao redatelj.

Foto: O'Connor

Režirao je film "Five Feet Apart" s Coleom Sprouseom i Haley Lu Richardson 2019. godine te je ostvario veliki uspjeh na blagajnama kina, unatoč činjenici što kritika nije hvalila taj naslov. Godinu kasnije režirao je film "Clouds" te je radio na još nekoliko projekata. Romantična drama "Priča završava s nama" trebala mu je biti prekretnica u karijeri. Na kraju je i bila, ali potpuno suprotno od onoga što je očekivao. Naime, film je snimljen po istoimenoj hit-knjizi autorice Colleen Hoover, a osim što ga je režirao igrao je i glavnu ulogu uz Blake Lively.

Lively je protiv Baldonija podigla tužbu zbog navodnog seksualnog napastovanja tijekom snimanja, a pravna zavrzlama među njima traje i danas. U siječnju prošle godine Baldoni je tužio glumicu, njezinog supruga Ryana Reynoldsa i njihovu publicisticu Leslie Sloane te je od njih tražio 400 milijuna dolara zbog navoda da su mu tužbom htjeli uništiti karijeru.

Otkako su se našli na sudu, Lively i Baldoni su pod povećalom javnosti, a prati se svaka njihova poruka te svaka riječ koju su uputili jedno drugome. U javnost su procurile i brojne poruke koje su međusobno razmjenjivale Blake i njezina ondašnja najbolja prijateljica Taylor Swift, koja de udaljila od slavne glumice.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Justin Baldoni inače je u sretnom braku sa švedskom glumicom Emily Foxler s kojom ima dvoje djece. Zaprosio ju je 27-minutnim videom koji je objavio na YouTubeu i koji je kasnije postao viralan. Onda je komentirao kako je to prvi "film" koji je producirao.

