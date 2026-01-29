Obavijesti

POČINJE 12. VELJAČE

Poznat program za sva tri dana Dore: Evo tko će sve nastupiti

Poznat program za sva tri dana Dore: Evo tko će sve nastupiti
Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

HRT objavio tko će nastupiti u tri večeri Dore, 12., 13. i 15. veljače. Osim novih izvođača i pjesama koje će se predstaviti u polufinalu, a kasnije i u finalu, gledatelji će uživati i u drugim nastupima...

Zabavni televizijski program očekuje gledatelje Hrvatske televizije od 12. do 15. veljače. Izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2026. u sve tri večeri donosi glazbeni i scenski spektakl. Osim u novim pjesmama i izvođačima, gledatelji će moći uživati i u atraktivnom show programu, priopćio je u četvrtak HRT. 

U prvoj polufinalnoj večeri dolazi jedina pjevačica koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu – Danijela Martinović. S grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko i pjesmom "Nostalgija" predstavljala je Hrvatsku 1995. u Irskoj. Osvojili su 6. mjesto i to je bio prvi put da je Hrvatska ušla u top 10 najboljih na tom natjecanju. Tri godine kasnije Danijela se predstavila s pjesmom "Neka mi ne svane". Natjecanje se održalo u Birminghamu i osvojila je 5.mjesto.

Split: Koncert na Pjavi Danijele Martinovic
Split: Koncert na Pjavi Danijele Martinovic | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Njezine nezaboravne pjesme i uspješnice koje će izvesti u prvoj polufinalnoj večeri Dore podsjetit će nas na neke lijepe trenutke i vremena.

U drugoj polufinalnoj večeri, nakon nastupa svih 12 izvođača, na scenu Dore stiže Luka Nižetić. Kao natjecatelj, nastupio je na Dori pet puta, a neke od pjesama postali su hitovi. Luka za gledatelje HRT-a priprema zanimljiv nastup upravo s pjesmama koje je izvodio na Dori, ali i poneko iznenađenje za gledatelje.

Opatija: Izvođači i voditelji na Dori
Opatija: Izvođači i voditelji na Dori | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Finalnu večer Dore 2026. otvara prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak u pjevačko plesnom programu u režiji Igora Barberića.

First semi-final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

Prije proglašenja pobjednika, na pozornicu dolazi Tonči Huljić i grupa Magazin. Jedan su od najdugovječnijih glazbenih sastava na našim prostorima koji niže regionalne uspjehe desetljećima, sa svojih čak 47 godina na glazbenoj sceni. Na Dori su nastupili sedam puta i pritom ostvarili odličan uspjeh, a Tonči Huljić je kao autor sudjelovao na Dori više od petnaest puta.

S pjevačicom Lorenom Bućan prošle su godine osvojili treće mjesto na Dori s pjesmom “AaAaA”. Za gledatelje Hrvatske televizije, u završnoj večeri Dore 2026. izvest će svoje uspješnice s Dore i Eurosonga.

Foto: HRT

