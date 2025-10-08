Obavijesti

PREPOZNAT I VAN BALKANA

I strani mediji se opraštaju od Halida: 'Bio je voljen zbog svoje glazbe i skromnog pristupa...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
I strani mediji se opraštaju od Halida: 'Bio je voljen zbog svoje glazbe i skromnog pristupa...'
Foto: Rok ValenÄiÄ

Češka tvrtka Profimedia, koja prikuplja uratke najpoznatijih svjetskih fotografa, na svojim je stranicama odala počast preminulom Halidu Bešliću

Najveća češka fotobanka Profimedia jučer je objavila galeriju fotografija posvećenu preminulom Halidu Bešliću. To što je ova svjetski poznata agencija posvetila objavu ovom bosanskohercegovačkom pjevaču, najbolji je dokaz koliko je bio poznat i cijenjen van granica Balkana. Uz objavu su napisali kako je Halid preminuo jučer u Onkološkoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u kojoj je boravio zbog ozbiljnih problema s jetrom.

CROATIA RECORDS: 'Halid je održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe tijekom ratnih godina'
'Halid je održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe tijekom ratnih godina'

Istaknuli su da je izdao 19 studijskih albuma, a prisjetili su se i nekih njegovih najpoznatijih hitova kao što su 'Neću, neću dijamante' i 'Miljacka'. Uz to, spomenuli su i kako je netom prije smrti napisao pjesmu za svoju suprugu Sejdu koja mu je pružala veliku podršku kroz život i karijeru. 

Nisu zaboravili napomenuti ni da je bio veliki humanitarac koji je organizirao više od 500 humanitarnih koncerata tijekom rata u Bosni, zbog čega su ga obožavatelji još više zavoljeli: 'Njegova glazba i skroman pristup životu učinili su ga voljenom osobom ne samo u Bosni, već i širom bivše Jugoslavije'.

DIRLJIVE RIJEČI Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'
Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'

Profimedia, fotobanka koja surađuje s više od 350 svjetskih dobavljača fotografija, sada je slike Halida Bešlića učinila dostupnima vjernim fanovima i medijima. Sjedište ove tvrtke nalazi se u češkom gradu Pardubice, a urede ima u Budimpešti te Pragu, ali i u Zagrebu. Profimedia surađuje s velikim brojem marketinških agencija, grafičkih studija i medijskih kuća, a posluje u deset zemalja jugoistočne i središnje Europe: Češkoj, Bugarskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ukrajini.

LEGENDA VELIKOG SRCA Rijetko viđene fotke Halida: Svi su pohrlili k njemu, a on se rado fotografirao s obožavateljima...
Rijetko viđene fotke Halida: Svi su pohrlili k njemu, a on se rado fotografirao s obožavateljima...

