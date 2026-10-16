Poznata HRT-ova novinarka ispričala kako je zbog posla slučajno našla biološku obitelj

Poznata HRT-ova novinarka Ivana Perić nedavno je gostovala u jednom podcastu gdje je otvorila dušu o svom privatnom životu. Njezina dirljiva priča o slučajnom pronalasku biološke obitelji u Mostaru dirnula je mnoge pratitelje.

Gostujući u videopodcastu "Po recepturi" kod voditelja Nemanje Petrovića, novinarka je s osmijehom podijelila neobičan splet okolnosti koji joj je zauvijek promijenio život.

Naime, Ivana je rođena u Mostaru gdje ju je biološka majka nedugo nakon rođenja ostavila u bolnici. Zatim su je premjestili u dječji dom u Sarajevu, a s trinaest mjeseci posvojila ju je obitelj iz Siska koju danas smatra svojim pravim roditeljima.

Njezin put do otkrivanja vlastitih korijena započeo je potpuno neplanirano tijekom jednog radnog zadatka u rodnom gradu prije gotovo dvadeset godina. U tom je posjetu upoznala jednog biološkog brata, a nedugo zatim i drugog brata te sestru.

​- Eto, tako sam, kada sam došla ovdje, upoznala i jednog brata, kasnije i drugog i sestru koji ne žive više u Mostaru - ispričala je novinarka u podcastu.

24sata Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Priznala je da joj nije bio problem progovoriti jer je u jednom trenutku shvatila koliko joj je taj potez pomogao u svakodnevnom životu.

​- Shvatila sam u jednom trenutku da kako sam se ja riješila tog tereta, da sam vratila svoje zdravlje - objasnila je Ivana u razgovoru.

*uz korištenje AI-ja

