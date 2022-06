Poznata voditeljica objavila fotku s ocem i rastužila sve: 'Nemam više snage ni za to'

Voditeljica podcasta na BBC-u, Deborah James (40) boluje od četvrtog stadija raka crijeva. Nedavno je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj ju tata češlja jer je njoj sve teže obavljati samostalno takve stvari.

- Da, moj tata me češlja jer ja nemam više snage za to - napisala je James i uz to čestitala tati Dan očeva.

Podsjetimo, voditeljici je rak dijagnosticiran prije pet godina i često je napredak u liječenju dijelila s pratiteljima na društvenim mrežama. Trenutno je na kućnoj njezi, za što se odlučila nakon što je zamalo preminula u bolnici.

- Nitko ne zna koliko mi je vremena ostalo, ali nisam u stanju hodati, većinu dana spavam, a o stvarima koje sam uzimala zdravo za gotovo sada mogu samo sanjati. Znam da smo učinili sve što smo mogli. Tijekom više od 5 godina pisanja o tome kako sam mislila da će mi to biti posljednji Božić ili da neću dočekati svoj 40. rođendan ili vidjeti svoju djecu kako kreću u srednju školu - nikada nisam razmišljala da ću ikada pisati objavu u kojoj se opraštam - napisala je Doborah na društvenim mrežama kada je odlučila napustiti bolničko liječenje.

