Joško Lokas snimio je čak 1000 epizoda Potjere! 'Hvala svima!'

U Potjeri koja se emitirala u srijedu, voditelj Joško Lokas rekao je kako je to bila 1827. epizoda, i ujedno njegova 1000. Prije Lokasa, ovaj popularni HRT-ov kviz vodio je Tarik Filipović koji se kasnije posvetio kvizu 'Tko želi biti milijunaš'. Oko svoje okrugle brojke epizoda se oglasio i sam Lokas na društvenim mrežama.

- Osim tako velikog broja emitirani emisija koje smo voditelji napravili Tarik Filipović i ja, meni je posebna jer je to moja simbolično zaokružena tisućita (stvarno 1001) emisija sa sjajnom ekipom lovaca, Moranom Zibar, Deanom Kotigom, Krešimirom Sučevićem Međeralom i Mladenom Vukorepom koje često nazivam i mojom drugom obitelji - napisao je Lokas.

Zahvalio se i svim gledateljima, natjecateljima i cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tih 1000 emisija.

- Svojom podrškom su mi dali vjetar u leđa. Idemo dalje - poručio je. Ispod njegove objave zaredale su se čestitke, a javili su se i 'lovci'. Dean Kotiga mu je šaljivo napisao: 'Samo ako možete malo razgovjetnije čitati', dok mu je Morana poručila: 'Ajd još bar toliko'. Komentirao mu je i prvi voditelj 'Potjere', Tarik Filipović koji mu je samo ostavio emotikon srca.

Potjera je prvi put emitirana 3. studenoga 2013. godine i ubrzo je postala jedan od najgledanijih kvizova u Hrvatskoj.

Potjeru vodio i ozlijeđen

Nedavno je Lokas i zabrinuo brojne gledatelje kada je vodio Potjeru sjedeći, i to zbog ozljede noge. Za 24sata je ispričao da su mu pri padu početkom godine stradali ligamenti gležnja, vrh jedne kosti i meniskus.

- Prošao sam odlično jer sam izbjegao operacije tako da će se cijeli oporavak zasnivati na vježbama za oporavak. Gležanj i koljeno lijeve noge su dobili po sebi, ali ništa što se neće moći oporaviti - rekao nam je Lokas, koji zbog ozljede nije uzimao bolovanje.