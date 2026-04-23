Obavijesti

Show

Komentari 2
OMILJENO TV LICE

Joško Lokas snimio je čak 1000 epizoda Potjere! 'Hvala svima!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min

Foto: instagram

Omiljeni HRT-ov kviz emitira se od 2013. godine, a prije Lokasa ga je vodio Tarik Filipović. U srijedu je emitirana Lokasova 1000. epizoda, a on se tim povodom oglasio na društvenim mrežama

U Potjeri koja se emitirala u srijedu, voditelj Joško Lokas rekao je kako je to bila 1827. epizoda, i ujedno njegova 1000. Prije Lokasa, ovaj popularni HRT-ov kviz vodio je Tarik Filipović koji se kasnije posvetio kvizu 'Tko želi biti milijunaš'. Oko svoje okrugle brojke epizoda se oglasio i sam Lokas na društvenim mrežama. 

Foto: instagram

- Osim tako velikog broja emitirani emisija koje smo voditelji napravili Tarik Filipović i ja, meni je posebna jer je to moja simbolično zaokružena tisućita (stvarno 1001) emisija sa sjajnom ekipom lovaca, Moranom Zibar, Deanom Kotigom, Krešimirom Sučevićem Međeralom i Mladenom Vukorepom koje često nazivam i mojom drugom obitelji - napisao je Lokas. 

Zahvalio se i svim gledateljima, natjecateljima i cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tih 1000 emisija. 

- Svojom podrškom su mi dali vjetar u leđa. Idemo dalje - poručio je. Ispod njegove objave zaredale su se čestitke, a javili su se i 'lovci'. Dean Kotiga mu je šaljivo napisao: 'Samo ako možete malo razgovjetnije čitati', dok mu je Morana poručila: 'Ajd još bar toliko'. Komentirao mu je i prvi voditelj 'Potjere', Tarik Filipović koji mu je samo ostavio emotikon srca. 

Potjera je prvi put emitirana 3. studenoga 2013. godine i ubrzo je postala jedan od najgledanijih kvizova u Hrvatskoj.

Potjeru vodio i ozlijeđen 

Nedavno je Lokas i zabrinuo brojne gledatelje kada je vodio Potjeru sjedeći, i to zbog ozljede noge. Za 24sata je ispričao da su mu pri padu početkom godine stradali ligamenti gležnja, vrh jedne kosti i meniskus. 

Foto: Privatni album

- Prošao sam odlično jer sam izbjegao operacije tako da će se cijeli oporavak zasnivati na vježbama za oporavak. Gležanj i koljeno lijeve noge su dobili po sebi, ali ništa što se neće moći oporaviti - rekao nam je Lokas, koji zbog ozljede nije uzimao bolovanje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026