Poznati tekstopisac otkrio kako je bilo na vjenčanju Taylor Swift

Tekstopisac i osnivač izdavačke kuće Big Loud, Craig Wiseman, podijelio je svoje dojmove s vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea, opisavši ga kao "nevjerojatno" i "besprijekorno" u svakom pogledu. Događaj prepun zvijezda, održan 3. srpnja u Madison Square Gardenu u New Yorku, prema njegovim je riječima imao strogu politiku zabrane korištenja mobitela, što je stvorilo jedinstvenu i osobniju atmosferu za goste.

Wiseman je gostovao u podcastu svoje kolegice, tekstopiskinje Aimee Mayo, *Earth to Aimee*, gdje se osvrnuo na proslavu slavnog para. Tijekom razgovora o dinamici glazbene industrije, Mayo je primijetila kako tekstopisci brzo ulaze u vrlo osobne odnose s izvođačima. Wiseman je to potvrdio, ističući da je diskrecija ključna za povjerenje koje mu zvijezde poput Swift ukazuju.

Foto: David Dee Delgado

​- Zato me Taylor i poziva na svoja vjenčanja i slične stvari, jer ne objavljujem i ne pričam o sranjima. Nikad nisam. - objasnio je.

Iako nije želio otkriti previše specifičnih detalja same ceremonije, Wiseman, koji je Swift upoznao dok je bila tek tinejdžerica u Nashvilleu, naglasio je kako je čitava večer bila apsolutno nezaboravna.

​- Njezino vjenčanje bilo je nevjerojatno. I mislim na svaki njegov dio. Svaki pojedini dio. Sve je bilo besprijekorno. - dodao je.

Prema njegovim riječima, on i Mayo bili su među otprilike tisuću gostiju, a popis je uključivao najveće holivudske zvijezde poput Julije Roberts, Toma Hanksa, Reese Witherspoon, Laure Dern, Emme Stone i Brada Pitta. Čak je podijelio i osobnu anegdotu.

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​- Svi tamo bili su jednostavno sjajni. Paul McCartney me okrznuo ramenom na putu do svog sjedala i pomislio sam: "Sranje, Paul McCartney me upravo dotaknuo." Mislim, gle, bilo je nevjerojatno. - prisjetio se Wiseman.

Ipak, unatoč Wisemanovom živopisnom i detaljnom opisu, ne postoje drugi vjerodostojni medijski izvještaji koji potvrđuju njegovo prisustvo na ceremoniji. Opsežno medijsko praćenje vjenčanja desetljeća ne samo da ne spominje Wisemana na popisu gostiju, već se i lista poznatih imena koju je naveo značajno razlikuje od one koju su potvrdili drugi izvori. Ovaj raskorak između njegovih tvrdnji i provjerenih informacija otvorio je prostor za špekulacije u javnosti.

*uz korištenje AI-ja

