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OPISAO PROSLAVU

Poznati tekstopisac otkrio kako je bilo na vjenčanju Taylor Swift

Piše Zrinka Medak Radić,
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Poznati tekstopisac otkrio kako je bilo na vjenčanju Taylor Swift
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Foto: Instagram
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Događaj prepun zvijezda, održan 3. srpnja u Madison Square Gardenu u New Yorku, prema njegovim je riječima imao strogu politiku zabrane korištenja mobitela, što je stvorilo jedinstvenu i osobniju atmosferu

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Tekstopisac i osnivač izdavačke kuće Big Loud, Craig Wiseman, podijelio je svoje dojmove s vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea, opisavši ga kao "nevjerojatno" i "besprijekorno" u svakom pogledu. Događaj prepun zvijezda, održan 3. srpnja u Madison Square Gardenu u New Yorku, prema njegovim je riječima imao strogu politiku zabrane korištenja mobitela, što je stvorilo jedinstvenu i osobniju atmosferu za goste.

Wiseman je gostovao u podcastu svoje kolegice, tekstopiskinje Aimee Mayo, *Earth to Aimee*, gdje se osvrnuo na proslavu slavnog para. Tijekom razgovora o dinamici glazbene industrije, Mayo je primijetila kako tekstopisci brzo ulaze u vrlo osobne odnose s izvođačima. Wiseman je to potvrdio, ističući da je diskrecija ključna za povjerenje koje mu zvijezde poput Swift ukazuju.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Foto: David Dee Delgado

​- Zato me Taylor i poziva na svoja vjenčanja i slične stvari, jer ne objavljujem i ne pričam o sranjima. Nikad nisam. - objasnio je.

Iako nije želio otkriti previše specifičnih detalja same ceremonije, Wiseman, koji je Swift upoznao dok je bila tek tinejdžerica u Nashvilleu, naglasio je kako je čitava večer bila apsolutno nezaboravna.

​- Njezino vjenčanje bilo je nevjerojatno. I mislim na svaki njegov dio. Svaki pojedini dio. Sve je bilo besprijekorno. - dodao je.

Prema njegovim riječima, on i Mayo bili su među otprilike tisuću gostiju, a popis je uključivao najveće holivudske zvijezde poput Julije Roberts, Toma Hanksa, Reese Witherspoon, Laure Dern, Emme Stone i Brada Pitta. Čak je podijelio i osobnu anegdotu.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Foto: Brendan McDermid

​- Svi tamo bili su jednostavno sjajni. Paul McCartney me okrznuo ramenom na putu do svog sjedala i pomislio sam: "Sranje, Paul McCartney me upravo dotaknuo." Mislim, gle, bilo je nevjerojatno. - prisjetio se Wiseman.

Ipak, unatoč Wisemanovom živopisnom i detaljnom opisu, ne postoje drugi vjerodostojni medijski izvještaji koji potvrđuju njegovo prisustvo na ceremoniji. Opsežno medijsko praćenje vjenčanja desetljeća ne samo da ne spominje Wisemana na popisu gostiju, već se i lista poznatih imena koju je naveo značajno razlikuje od one koju su potvrdili drugi izvori. Ovaj raskorak između njegovih tvrdnji i provjerenih informacija otvorio je prostor za špekulacije u javnosti.

*uz korištenje AI-ja
 
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