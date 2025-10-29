Obavijesti

VELIKO FINALE

Koja djevojka će odnijeti titulu? Pratite izbor za Miss Hrvatske

PRATITE UŽIVO Koja djevojka će odnijeti titulu? Pratite izbor za Miss Hrvatske samo na 24sata!
Ne propustite ekskluzivni live prijenos od 19.30 i budite među prvima koji će saznati ime nove Miss Hrvatske.

U iščekivanju smo trenutka kada će Hrvatska dobiti svoju novu predstavnicu na svjetskoj sceni - tko će ponijeti lentu 30. Miss Hrvatske i imati čast predstavljati našu zemlju na 73. izdanju Miss World festivala ljepote?

Zagreb večeras diše u znaku ljepote, inteligencije i elegancije! U prostoru STIL EVENTA održava se veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će aktualna Miss Hrvatske Tomislava Dukić predati krunu svojoj nasljednici, djevojci koja će predstavljati Hrvatsku na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote.

