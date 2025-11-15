Pravila Miss Universe mijenjala su se kroz povijest: Udane žene i majke mogu u borbu za krunu

Bliži se 74. izbor za Miss Universe, a ove godine natjecanje će se održati u gradu Pak Kret u Tajlandu 21. studenoga. Show će voditi glumac i komičar Steve Byrne uz pomoć bivših misica Dayanare Torres i R'Bonney Gabriel. Pobjednica natjecanja krunu će naslijediti od Victorije Kjær Theilvig, danske ljepotice koja je proglašena Miss Universe 2024.

Tema natjecanja Miss Universe ove godine je "Moć ljubavi" te se slavi jedinstvo, osnaživanje i otpornost. I ovoga puta u finalu će se natjecati 30 djevojaka koje su prošle polufinale, a morale su ostvariti uspjeh u četiri segmenta u preliminarnim krugovima: osobni intervju, predstavljanje nacionalne nošnje, predstavljanje večernje haljine te predstavljanje kupaćih kostima. Svi segmenti održat će se u Tajlandu u narednim danima uoči glavne večeri.

Foto: Instagram

Među favoritkinjama je i aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović (23). Iako je kratko u Tajlandu, oduševila je ljubitelje ovog natjecanja za ljepotu. Ispod videa ljudi joj šalju poruke podrške, broj pratitelja na Instagramu joj raste, a neki joj predviđaju visok plasman. Ova rođena Zadranka trenutačno studira sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici. Osim toga, uživa i u bavljenju sportom pa je tako profesionalna odbojkašica koja igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Govori i tri strana jezika, a također je i velika humanitarka. Nedavno je u Dubrovniku organizirala i modnu reviju od koje je prihod bio namijenjen najpotrebitijima.

Laura Gnjatović će Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote predstavljati u haljini koju potpisuje Juraj Zigman. Haljina je inspirirana periskom, a riječki dizajner nam je rekao kako je znao da je to haljina za Lauru čim ju je ugledao te da joj stoji kao salivena.

Koja su pravila Miss Universe?

Prema najnovijim informacijama, za Miss Universe se mogu natjecati žene koje imaju najmanje 18 godina, a natjecanje je ove godine ukinulo pravilo da postoji određena dob iznad koje netko ne može postati Miss Universe. Još 2003. godine promijenili su pravilo da se ne smiju natjecati udane žene ili majke, a jedino pravilo je da natjecateljica ne smije roditi u godini u kojoj se natječe. Dopuštene su i tetovaže, a misice odnedavno mogu iza sebe imati plastične operacije, što je ranije bilo zabranjeno.

Foto: Instagram

Za svoje favoritkinje glasati može svatko tko je stariji od 14 godina, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazio. Glasati se može putem službene aplikacije Miss Universe i službenih stranica, a osim krune Miss Universe biraju se pobjednice u nekoliko kategorija. Miss simpatičnosti ove godine se prvi put bira online, a uz tu titulu publika može odabrati najljepše žene, najfotogeničniju misicu, misicu s najboljom kožom, najboljom večernjom haljinom i najboljom nacionalnom nošnjom, a online će se odabrati i koja ljepotica je najviše publici prirasla srcu tijekom ovogodišnjeg natjecanja.

Pravila Miss Universe, ali i pravila glasanja mijenjala su se od početaka ovog natjecanja. Prvo natjecanje Miss Universe održano je 1952. godine, a SAD drži rekord s devet titula.