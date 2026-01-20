Obavijesti

NAKON ŠTO SE PRESELIO

Pravila vrijede za sve, čak i za princa Williama! Mora se odreći svog električnog romobila...

Piše Zrinka Medak Radić,
Pravila vrijede za sve, čak i za princa Williama! Mora se odreći svog električnog romobila...
Foto: Frank Augstein

Iako je budući britanski kralj, Princ od Walesa mora se prilagoditi lokalnim propisima. Preseljenje u Forest Lodge unutar Windsor Great Parka znači kraj njegove navike koja je godinama punila naslovnice

Princ William, budući britanski kralj, prisiljen je odustati od svog prepoznatljivog načina kretanja – električnog romobila. Razlog nije osobna odluka, već stroga pravila koja vrijede u njegovu novom domu, Forest Lodgeu, smještenom unutar Windsor Great Parka.

Princ od Walesa (43) posljednjih je godina često bio u središtu pozornosti upravo zbog toga što se oko dvorca Windsor i okolnih imanja kretao električnim romobilom, što je javnost doživjela kao simpatičan i moderan odmak od tradicionalne kraljevske slike. No, nakon što su se on, Kate Middleton i njihovo troje djece na jesen preselili u Forest Lodge, takav način prijevoza više nije dopušten, piše People.

Marlow: William i Kate pridružili se vježbanju mentalne kondicije za sportaše
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Na službenim stranicama Windsor Great Parka jasno je navedeno kako su električni romobili i druga motorizirana prijevozna sredstva, uključujući hoverboarde, strogo zabranjeni.

"Iz sigurnosnih razloga i zbog regulacije prometa, ne dopuštamo motorizirani prijevoz unutar Parka. Osim biciklista, ceste su namijenjene isključivo stanovnicima i zaposlenicima imanja", stoji u pravilima.

LIJEPA GESTA Diana bi bila ponosna: Prinčevi William i George pomagali su u pripremi ručka za potrebite...
Diana bi bila ponosna: Prinčevi William i George pomagali su u pripremi ručka za potrebite...

Situacija je bila drugačija dok je obitelj živjela u Adelaide Cottageu, također na području Windsora, ali unutar imanja dvorca Windsor, gdje su električni romobili dopušteni. William je tada romobil koristio kako bi brzo stigao na sastanke i službene obaveze, pa čak i tijekom snimanja Apple TV+ serijala The Reluctant Traveler with Eugene Levy.

U jednoj epizodi, emitiranoj u listopadu, glumac Eugene Levy nije skrivao iznenađenje kada se princ pojavio na romobilu. „Ovo nisam očekivao“, rekao je kroz smijeh. „Ovo vam je prijevozno sredstvo?“

"Ovdje jest", odgovorio je William uz osmijeh, dodavši da se njime vrlo praktično kreće po imanju. Tada je objasnio i da, budući da često kasni, romobil koristi kako bi stigao na vrijeme na sastanke u dvorcu, gdje njegov otac, kralj Charles, provodi mnogo vremena.

Queen Elizabeth II death
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Preseljenje u Forest Lodge nastavak je promišljene odluke obitelji. Prije tri godine William i Kate napustili su Kensingtonsku palaču u Londonu i preselili se u Adelaide Cottage kako bi provjerili odgovara li im život izvan gradske vreve. Njihova djeca – princ George (12), princeza Charlotte (10) i princ Louis (7) – tada su krenula u obližnju školu Lambrook, a lokacija im je omogućila ravnotežu između roditeljskih obveza i kraljevskih dužnosti.

Princeza Kate je prošle godine, na paradi povodom Dana svetog Patrika, izjavila kako im je preseljenje u Windsor donijelo više zelenila, ali i zadržalo blizinu Londona. Ipak, Adelaide Cottage s vremenom je postao povezan s teškim životnim razdobljima – od smrti kraljice Elizabete II. 2022. godine, preko objave dokumentarca princa Harryja i Meghan Markle, do Harryjevih memoara Spare.

Britain's Prince William's four-day visit to South Africa
Foto: Victoria Jones

Izazovi su se nastavili i 2024. godine, kada je kralj Charles objavio da boluje od raka, a potom i princeza Kate javno podijelila svoju dijagnozu. Kraljevska biografkinja Sally Bedell Smith istaknula je kako je Adelaide Cottage postao simbol boli i tuge te da je sasvim razumljivo što obitelj želi novi početak.

Forest Lodge se sada opisuje kao njihov „zauvijek dom“, mjesto na kojem planiraju ostati čak i kada William jednog dana stupi na prijestolje. Iako to znači odreći se električnog romobila, čini se da je mir, privatnost i novi početak ono što im je trenutačno najvažnije.

KRALJEVSKI ODGOJ Princ William otkrio: Naša djeca nemaju mobitele. Mogu vidjeti previše neprikladnih stvari...
Princ William otkrio: Naša djeca nemaju mobitele. Mogu vidjeti previše neprikladnih stvari...

