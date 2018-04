Otac Bekvalac: 'Šutirao' ju je u trbuh, udarao po licu i čupao...

Drugo jutro sam saznao što se dogodilo. Odmah sam sa suprugom sjeo u automobil i došao u Beograd. Kada sam stigao, to što sam vidio ne bih poželio nikome, rekao je Dragoljub Bekvalac i dodao kako je njegova kći, pjevačica Nataša Bekvalac (37), veoma jaka i čvrsta osoba.

Objasnio je kako mu je opisala incident te kako je Luka Lazukić (37) te večeri došao pijan kući i zaspao na kauču. Kada je uzela suprugov mobitel vidjela je ljubavne poruke od tri žene pa ga je probudila da popričaju o tome.

- Ustao je mamuran, rekao joj da je k**va. Udario ju je šakom u lice, čupao za kosu, dva ili tri puta je pala i na pod. Šutirao ju je nogom u ranu od carskog reza - govorio je šokirani otac srpske pjevačice u televizijskom gostovanju.

Bekvalac je pobjegla u sobu u kojoj je spavala njihova jednomjesečna kći Katja. Ujutro se probudio i pokušao ju poljubiti kao da se ništa nije dogodilo, a ona je okrenula glavu. Tada se počeo pakirati i prijetiti da će otići.

- On je postao drugi čovjek nakon rođenja kćeri, stalno je ponavljao da je nakon toga njegovo mjesto u Natašinom životu postalo manje bitno - izjavio je Dragoljub.

Navodi kako je sreća da između Novog Sada, u kojem živi, i Beograda ima toliko kilometara. Kroz suze je govorio kako bi ubio za Natašu.

- Prije desetak godina sam rekao da bih ubio za nju, a večeras kažem da bih i poginuo - rekao je i dodao kako njegov zet vara žene i pokušava se financijski okoristiti.

Vijest da je Lazukić pretukao pjevačicu s kojom je u braku od rujna prošle godine, odjeknula je u regionalnim medijima u nedjelju. Incident se dogodio u noći s prošlog petka na subotu. Dan nakon što ju je suprug pretukao, Nataša je stigla na Hitnu gdje je bila zbog ozljeda glave, a imala je potres mozga te tvrdi kako je povraćala cijelu noć.

Policija ga je odmah zadržala u pritvoru, a branio se i tvrdio da su se samo naguravali. Kasnije je izjavio kako su Natašine modrice po licu i rukama nastale od anticelulitne masaže te podnio tužbu za klevetu.

Bekvalac je podnijela zahtjev za razvod te traži skrbništvo nad djevojčicom.

Srpski mediji već danima izvještavaju o incidentu, a u jednu od emisija, telefonski se javila Natašina majka Mira. Ispričala je kako je zet od početka bio bezobrazan.

- On je manipulator, beogradski luzer koji ide od djevojke do djevojke. Moja kći je zaljubljive prirode i to je priznala. Luka pije alkohol i to znam, a što se tiče ekonomskog maltretiranja, ostavio je bez auta i bez novčića. Odvojio je cijelu obitelj, prijatelje i suradnike od Nataše - govorila je bijesna majka pretučene pjevačice.

Kako tvrdi Mira, Luka i Nataša često su se svađali, ali da prije nije bilo batina.

- Onda je to možda i moglo proći. Ovog puta je bilo fizičkog nasilja i preko toga nije mogla da prijeći - zaključila je očajna majka.