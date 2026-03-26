Obavijesti

Show

Komentari 0
INKLUZIVNI PROJEKT

Predstava 'Ciganin, ali najljepši' sada i uz audiodeskripciju i znakovni jezik u HNK u Zagrebu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Predstava 'Ciganin, ali najljepši' sada i uz audiodeskripciju i znakovni jezik u HNK u Zagrebu
Foto: HNK Zagreb

Riječ je o trećoj predstavi u HNK-u izvedenoj uz audiodeskripciju, ali i prvoj koju je publika mogla pratiti uz prijevod na znakovni jezik, čime je dodatno proširena dostupnost kazališta različitim skupinama gledatelja

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održana je posebna izvedba predstave “Ciganin, ali najljepši”, u sklopu inkluzivnog projekta “Gledamo slušajući”, kojim se kazališni sadržaji prilagođavaju osobama s oštećenjem vida i sluha.

Riječ je o trećoj predstavi u HNK-u izvedenoj uz audiodeskripciju, ali i prvoj koju je publika mogla pratiti uz prijevod na znakovni jezik, čime je dodatno proširena dostupnost kazališta različitim skupinama gledatelja.

Posebno prilagođenu izvedbu pratio je glas audionaratora, glumca Fabijana Komljenovića, koji je tijekom predstave opisivao radnju na sceni, izraze glumaca, pokrete i promjene scenografije. Publika je audiodeskripciju slušala putem slušalica, što je omogućilo slijepim i slabovidnim osobama potpuniji doživljaj izvedbe.

Projekt “Gledamo slušajući” donosi novi standard inkluzije u hrvatskom kazalištu — odabrane predstave iz repertoara zagrebačkog HNK-a obogaćuju se posebnom naracijom koja gledateljima približava vizualne elemente izvedbe.

Na taj način kazalište postaje dostupnije svima, a umjetnički doživljaj cjelovitiji i ravnopravniji, bez obzira na prepreke.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026