U AARHUSU

Šef dirigent Opere HNK u Zagrebu dirigira velikim gala koncertom u Danskoj
Zagreb: Održan je Kazališni doručak ususret novoj opernoj produkciji "Aide" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Uz Morandija, koji već četiri sezone oblikuje umjetnički profil zagrebačke Opere, na pozornici će nastupiti sopranistica Marigona Qerkezi, tenor Giorgio Berrugi i bariton Ljubomir Puškarić

Šef dirigent Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu Pier Giorgio Morandi ovog tjedna dirigira velikim Gala koncertom talijanskog opernog repertoara u danskom Aarhusu, gdje će u četvrtak i petak stati za dirigentski pult tamošnjeg Simfonijskog orkestra. Posebnost ovog koncerta je i činjenica da su svi solisti koji nastupaju povezani upravo sa zagrebačkim HNK.

Uz Morandija, koji već četiri sezone oblikuje umjetnički profil zagrebačke Opere, na pozornici će nastupiti sopranistica Marigona Qerkezi, tenor Giorgio Berrugi i bariton Ljubomir Puškarić, umjetnici koji su nastupali ili će uskoro nastupiti pred zagrebačkom publikom.

Posebno mjesto među njima ima Ljubomir Puškarić, prvak Opere HNK u Zagrebu, koji već godinama nosi neke od najvećih i najzahtjevnijih baritonskih uloga opernog repertoara te je jedan od najistaknutijih umjetnika hrvatske operne scene.

Za domaću opernu publiku posebno je zanimljivo što će Marigona Qerkezi i Giorgio Berrugi uskoro gostovati upravo u Zagrebu. Qerkezi, koja je rođena u Zagrebu, u siječnju sljedeće godine dolazi u HNK pjevati naslovnu ulogu u novoj uspješnoj produkciji Verdijeve Aide, dok će Berrugi nastupiti u prvoj opernoj premijeri nove sezone – Bizetovoj Carmen, planiranoj za listopad. Obje produkcije dirigirat će upravo maestro Morandi.

Na gala koncertu u Aarhusu publika će imati priliku čuti najljepše arije talijanskog opernog repertoara. U prvom dijelu programa naći će se arije i ansambli iz Verdijevih opera poput Trubadura, Don Carla i Krabuljnog plesa, dok će drugi dio večeri biti posvećen Giacomu Pucciniju i njegovim najpoznatijim opernim melodijama.

Koncert u Danskoj tako je postao svojevrsna međunarodna vizitka zagrebačke Opere, jer upravo umjetnici povezani s HNK u Zagrebu predvode večer posvećenu talijanskom opernom repertoaru pred danskom publikom.

