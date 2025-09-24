Obavijesti

HVALJENO DJELO

Predstava 'Gdje je Zrinski? U Parku heroja' stiže na Trsat

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dražen Šokčević

Predstava Karla Hubaka i Nataše Rajković bit će izvedena 1. listopada s početkom u 19 sati u Parku heroja

Predstava 'Gdje je Zrinjski? U Parku heroja.' autora Karla Hubaka i Nataše Rajković, koja je na premijeri u sklopu 'Riječkih ljetnih noći' oduševila i publiku i kritiku, bit će izvedena 1. listopada u 19 sati u trsatskom Parku heroja. 

Predstavu, koja se se temelji na operi 'Nikola Šubić Zrinjski' Ivana Zajca, kritika je proglasila jednim od najvećih glazbenih i kazališnih scenskih događaja u životima svih koji su je imali sreću pogledati te opernom pričom koja nas 'duboko dirne, koja nas se tiče, koja potiče na razmišljanje o svim junačkim floskulama i klišejima, o strahoti svakog rata, prošlog i sadašnjeg'. 

SNAŽNA PREDSTAVA KOJA PROVOCIRA Autorska monodrama 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića u studenome stiže u zagrebački SC
Autorska monodrama 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića u studenome stiže u zagrebački SC

Karlo Hubak, dirigent i redatelj predstave osmislio je vlastiti koncept transžanrovske predstave, ispreplićući klasičnu opernu partituru s originalnim dramskim scenama, te pored već samorazumljive autorske pozicije dramskih glumaca, artikulirajući i autorsku poziciju opernih pjevača.

- Želio sam vidjeti operu koja se gledateljima obraća neposrednije, koja nam direktnije i konkretnije govori o nama samima. Kad smo mit o Nikoli Šubiću Zrinjskom i herojskoj obrani grada Sigeta stavili u drugi plan, u fokus su došli naprosto ljudi - takvi kakvi već jesmo, zbunjeni, užurbani, ambiciozni, zabrinuti, nesretni, bolesni, stari, mladi, zaljubljeni... junaci svojih priča. Mislim da poštivanje baštine ne isključuje igru s njom, dapače, uvjeren sam da je jedino opušteni pristup zaista može iznova rekreirati. Vjerujem da bi i pokojnom Zajcu bilo drago vidjeti da i nakon 150 godina neki mladi ljudi 21. stoljeća u njegovim notama traže i pronalaze nešto svoje, nešto novo. Nema bolje potvrde vrijednosti jednog umjetničkog djela - rekao je.

Foto: Dražen Šokčević

S Hubakom predstavu potpisuje Nataša Rajković, kazališna redateljica s bogatim iskustvom autorskog teatra. U predstavi nastupa gudački sekstet orkestra Opere, četvero solista: Slavko Sekulić, Gabrijela Deglin, Marko Fortunato, Jure Počkaj, i četvero dramskih glumaca: najmlađa članica ansambla Nika Grbelja, najstariji riječki glumac Nenad Vukelić, Andrea Slama, te nacionalna prvakinja Olivera Baljak.

Foto: Dražen Šokčević

