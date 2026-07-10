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ROKO BLAŽEVIĆ

Predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji, a sad se vraća s novim singlom 'Još te sanjam'

Piše 24sata,
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Predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji, a sad se vraća s novim singlom 'Još te sanjam'
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Foto: PROMO
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Publika Roka pamti kao jednog od najtalentiranijih mladih hrvatskih vokala koji je 2019. godine osvojio Doru i predstavljao Hrvatsku na Euroviziji s pjesmom 'The Dream'

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Nakon godina glazbenog i životnog sazrijevanja i iskustva stečenog na dvije strane svijeta, Roko Blažević predstavlja novi autorski singl 'Još te sanjam', pjesmu kojom otvara novo poglavlje svoje karijere.

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Publika Roka pamti kao jednog od najtalentiranijih mladih hrvatskih vokala koji je 2019. godine osvojio Doru i predstavljao Hrvatsku na Euroviziji s pjesmom 'The Dream', čime je postao jedno od najprepoznatljivijih mladih glazbenih imena u regiji.

Foto: PROMO

Nakon eurovizijske pozornice odlučio je napraviti hrabar životni iskorak - preselio se u Los Angeles, gdje je na prestižnom Los Angeles College of Music-u usavršavao svoje glazbeno obrazovanje kao stipendist i stekao vrijedna iskustva iz područja songwritinga, vokalne izvedbe i suvremene glazbene produkcije.

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Danas se Roko vraća sa željom da stvara glazbu koja spaja europsku emociju i američki pristup modernoj produkciji. Upravo je 'Još te sanjam' prvi korak na tom novom putu. Roko u potpunosti potpisuje i glazbu i tekst, dok aranžman nosi potpis Hrvoja i Ante Domazeta.

Foto: PROMO

Riječ je o pjesmu koja govori o nemogućnosti prihvaćanja gubitka voljene osobe, o trenutku kada razum zna da je kraj, ali srce to još uvijek odbija prihvatiti. U tom sukobu stvarnosti i snova, snovi postaju jedino utočište u kojem ta ljubav i dalje živi, zbog čega svako novo buđenje donosi novo suočavanje s gubitkom.

Ipak, ispod sve čežnje i boli provlači se tiha nada da neke ljubavi, unatoč svemu, na kraju ipak pronađu put jedna do druge. Uz pjesmu je objavljen i videospot snimljen u Sjedinjenim Američkim Državama.

'Još te sanjam' nije samo novi singl, već i najava novog kreativnog smjera. Nakon uspjeha na eurovizijskoj pozornici, godina provedenih u Los Angelesu i kontinuiranog rada na vlastitom autorskom izričaju, Roko se publici predstavlja zreliji, sigurniji i spremniji nego ikad ispričati svoje priče kroz glazbu.

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