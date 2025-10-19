Predstavljena nova serija RTL-a 'Divlje pčele' koja će gledatelje intrigama prikovati uz ekrane

Brojnim gostima, građanima Sinja i okolice, suradnicima te medijima, predstavljena je danas na ekskluzivnom eventu u Muzeju Sinjske alke nova RTL-ova dramska serija 'Divlje pčele'.

Sjajna glumačka postava serije, sastavljena od legendi i talentiranih mladih lica, autentična scenografija, visoki produkcijski standardi te napeta priča o tri sestre u borbi protiv moćne obitelji Vukas i tajnama šarolikih stanovnika sela Vrila sa svim njihovim tajnama, željama i ambicijama – okosnice su to nove serije 'Divlje pčele' koja s emitiranjem kreće uskoro na RTL-u i platformi Voyo.

Impresivni kameni pejzaži, moćna Dinara i rijeka Cetina, pitoreskna sela Dalmatinske zagore u kojima se snima velik dio vanjskih lokacija serije, razlog su što je upravo grad Sinj dobio čast da se u njemu održi premijerni event predstavljanja serije!

Glumačka postava i produkcijska ekipa ne kriju zadovoljstvo snimajućim danima na predivnim lokacijama, kao i ni gostoprimstvom Sinjana, koji su ih, kako ističu, dočekali velikog srca i raširenih ruku te s brojnim vrhunskim domaćim delicijama.

- Jako sam ponosna što je grad Sinj domaćin ovako jednog velikog projekta. Snimani su brojni lokaliteti naše bogate prirodne baštine, ne samo na području grada Sinja, nego i cijele Cetinske krajine. Sve su to iznimno lijepi lokaliteti koji privlače sve više posjetitelja, a zahvaljujući RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' vjerujemo da će to biti još i više - ističe zadovoljno Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice Grada Sinja.

Uz velik dio glavnog casta, među kojima su bili Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Alen Blažević, Arija Rizvić, Jolanda Tudor, Dragan Veselić, Antonio Agostini, Luka Šegota, Matko Jukić, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Monika Vuco Carev, eventu je prisustvovao i dio produkcijske ekipe, scenaristi, redatelji te producenti.

Predstavljanje serije eventu u Muzeju Sinjske alke uveličali su, uz građane Sinja i okolice, i suradnici te statisti koji su sudjelovali na snimanju scena u sinjskome kraju te pomagali da se ekipa ovdje osjeća kao kod kuće.

Kako bi iz prve ruke dobili što bolji uvid u samo djelić intriga i emocija, gosti su prije svih pogledali prvu epizodu serije, a zanimljivo je da je i glumački ansambl serije premijerno vidio barem djelić rezultata svog kreativnog rada. Prikazivanje epizode popraćeno je gromoglasnim pljeskom, a uzvanici nisu krili koliko ih se dojmio početak intrigantne priče smještene u Dalmatinsku zagoru i dijelom snimane upravo u dobro im poznatom krajoliku.

Okupljene su pozdravile tri glavne protagonistice, snažne i odane sestre Runje - Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić - izrazivši veliku sreću i zadovoljstvo zbog skorog početka emitiranja, istaknuvši koliko predano i uhodano cijela produkcijska ekipa i glumci već mjesecima rade kako bi gledateljima isporučili ovu vrhunsku vizualno-scensku poslasticu.

- Hvala svima što ste s nama pogledali prvu epizodu. Veliko hvala Sinju i njihovim građanima što su nas ovako lijepo ugostili u svome kraju i podijelili s nama svoje predivne lokacije na kojima smo snimali. Veselimo se povratku ovdje - zadovoljno je istaknula Ana Marija Veselčić.

- Divlje pčele' priča su o sudbinama, o obitelji, o tajnama koje se otkrivaju i o ljubavi, koja treba premostiti puno, puno nedaća. Nadamo se da ćete uživati gledajući je - složile su se i njezine mlađe televizijske sestre Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić.

Zadovoljan je bio i Alan Blažević, koji će utjeloviti beskrupuloznog Antu Vukasa, najimućnijeg mještanina Vrila.

- Vizualno sjajno, popraćeno fantastičnom glazbom, sveukupno ostavlja sjajan dojam! Prezadovoljan sam i uživao sam gledati predstave svojih kolega koji su svi bili fantastični - govori, ističući koliko mu je drago što su baš u Sinju mogli predstaviti 'Divlje pčele':

- To mi znači puno, ja sam iz Dalmacije, a dio obitelji mi je iz ovog kraja. Ljudi ovdje su srdačni, duhoviti, iskreni. Koliko vidim, i njihove reakcije su sjajne, tako da nam je to svakako veliki vjetar u leđa!

Zajedničkim druženjem, ugodnim razgovorima i fotografiranjem s obožavateljima te simboličnim rezanjem torte, uzvanici te produkcijska ekipa predvođena popularnim glumcima, nazdravili su skorom početku emitiranja 'Divljih pčela' na RTL-u.