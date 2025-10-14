Obavijesti

'Divlje pčele' uskoro na malim ekranima: Evo i tko su glavni protagonisti obitelji Vukas...

'Divlje pčele' uskoro na malim ekranima: Evo i tko su glavni protagonisti obitelji Vukas...
Foto: Tom Dubravec

Serija donosi priču o obitelji najbogatijeg čovjeka u Vrilu i tradiciji, ali i ženama u muškom svijetu. Glumačku postavu čine brojna poznata lica

Sanja Vejnović, Arija Rizvić, Alan Blažević, Antonio Agostini - samo su neka od poznatih glumačkih imena pridruženih RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', koja uskoro stiže na ekrane. Priču o obitelji, odanosti, tradiciji, ljubavi i ženama u muškom svijetu, pokreće iznenadna smrt oca sestara Runje. Djevojke ostaju same, a njihova zemlja je na meti najbogatijeg čovjeka u Vrilu.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Katarina (Ana Marija Veselčić), Cvita (Lidija Penić-Grgaš) i Zora Runje (Lidija Kordić) ostaju same nakon iznenadne smrti oca, a najstarija sestra primorana je preko noći postati glava kuće. Teško prihvaćaju realnost, no ubrzo sestrama prilazi Ante Vukas (Alan Blažević), najbogatiji čovjek u selu Vrilu. Živopisno imaginarno selo u 'Divljim pčelama' utjelovila je okolica grada Sinja, a beskrupuloznog Antu Vukasa pak, igra sjajni Alan Blažević.

- Ante Vukas je glavni antagonist priče. On je imućan čovjek koji nije naviknut čuti 'ne', jako ambiciozan, jako fokusiran na svoje ciljeve koje želi ostvariti i tu je dosta skrupulozan, mada kao glumac ga ne smijem toliko gledati negativno jer moram pronalaziti u njemu nešto pozitivno. Kao glumac, pronalaziš u sebi te nijanse koje bi opravdale određenu reakciju na životna pitanja, tako da je možda moj put kako bih došao do toga drukčiji nego kako je prikazan kroz lik Ante Vukasa, ali te emocije su ipak moje - priča o svom liku slavni glumac

S kolegicom Sanjom Vejnović Blažević se poznaje dugi niz godina te je sretan, kaže, što su ponovno zajedno pred kamerama.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Proslavljena glumica u 'Divljim pčelama' utjelovila je Mirjanu Vukas, beskrupuloznu majku četvero djece, suprugu najmoćnijeg čovjeka u Vrilu.

- Energija na snimanjima je jako dobra! Što se ekipe tiče, s puno sam ljudi radila i prije, pa je to samo povratak među prijatelje. A kad je riječ o kolegama, s nekima sam radila više puta. Moja televizijska obitelj Vukas - s Alanom Blaževićem, koji mi glumi supruga Antu, radila sam na jednoj seriji, tako da mi i on nije nepoznat. A mladi glumci, sinovi i kći, oni su za mene svi novi glumci koje sam sad tek upoznala, ali s obzirom na to da su svi tako dragi, slatki i odlični glumci, moram ih pohvaliti. Gledam sve što rade i sviđa mi se kako glume. Mi se svi već zovemo 'mama', 'sine', 'kćeri', to je normalno", otkrila je Sanja o svojoj televizijskoj obitelji.

Djecu Mirjane i Ante Vukasa utjelovili su Klemen Novak (Petar Vukas), Antonio Agostini (Marko Vukas), Ivan Barišić (Nikola Vukas) te Margarita Mladinić (Tereza Vukas).

Slovenski glumac Klemen Novak iza sebe ima bogatu inozemnu karijeru, a glumu je diplomirao u New Yorku. Tijekom karijere u Americi ostvario je niz zapaženih uloga u dramskim serijama, a 'Divlje pčele' prvi su mu projekt u Hrvatskoj. Dugo je, kaže , priželjkivao raditi za hrvatsko tržište. U 'Divljim pčelama' igra najstarijeg sina moćne obitelji Vukas. Njegov lik je baš poput njegovog oca - moćan, prepreden i spreman za sve kako bi ostvario svoje ciljeve.

Slične karakteristike dijeli i njegov brat Marko Vukas, kojeg je utjelovio Antonio Agostini. Marko je, kaže Agostini o svom liku, crna ovca obitelji Vukas, a sve iz želje da zavrijedi više očeve pažnje.

- Marko je srednji sin i kako to obično biva sa srednjom djecom, malo mu fali pažnje. Otišlo je - rekao je Agostini.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

