Pregorjela zbog glume: 'Bilo mi je muka. Ujutro sam povraćala'

Američka glumica i pjevačica Gwyneth Paltrow (47) u intervjuu za prestižni magazin Harper's Bazaar, izjavila je kako se glumi nikad više ne želi vratiti. Zvijezda filmova ' Zaljubljeni Shakespeare' i 'Se7en' tvrdi kako je zbog prečestih snimanja 'pregorjela', a sretna je što njezina djeca Apple (15) i Moses (13) nisu pogledali nijedan njezin uradak.

- Dok sam aktivno glumila, u jednom trenutku zaista sam pregorjela. Kada je karijera krenula, snimala sam tri do pet filmova godišnje. Tijekom tog perioda došla sam do točke u kojoj mi je bilo problematično odraditi čak i najmanje stvari poput šminke, popravka frizure na snimanju, samog dolaska na set. Nisam znala kako ću sve to podnijeti - izjavila je Paltrow koja se od 2008. posvetila svojem poslovnom carstvu 'Goop', koji nudi savjete o zdravoj prehrani te modne i beauty savjete.

- Zadnji film u kojem sam bila glavna zvijezda bio je "Proof". Tada sam bila trudna s kćeri i u jednom trenutku shvatila sam da je to - to. Da više ne mogu, da je bilo dosta. Imala sam jake jutarnje mučnine i dnevno pet stranica monologa. Kada sam dobila kćer, znala sam da ću uzeti veliku pauzu. I nikada kasnije nisam prihvatila glavnu ulogu ni u jednom filmu - rekla je bivša glumica te dodala kako joj nimalo nedostaje filmski svijet.

Inače, Paltrow je bila jedna od glumica koja se našla u središtu skandala s filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom (68), kojeg su optužili za seksualno zlostavljanje žena, a među njima su se našle i mnoge slavne dame.

- Bio je nasilnik. No nikad nisam imala problema suprotstaviti mu se - priznala je Gwyneth koja je ulogu u filmu 'Zaljubljeni Shakespeare' dobila upravo zahvaljujući njemu. Tada je svim novinarima pričala o Harveyu kao divnom čovjeku koji joj je sve omogućio, no kad je krenuo skandal promijenila je mišljenje.

