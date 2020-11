Prekinula s Novkovićem pa sve zaintrigirala citatom: 'Sloboda je važnija od nečije ljutnje...'

<p>Zagrepčanka <strong>Iris Volf</strong> (27) prije nešto više od godinu dana vjenčala se s glazbenikom <strong>Borisom Novkovićem</strong> (53), no pjevač je prije gotovo dva mjeseca otkrio kako više nisu zajedno. U travnju 2019. dobili su djevojčicu <strong>Si</strong>, a Iris se odnedavno vratila poslu modela. I Boris se posvetio glazbi pa je predstavio novi singl 'Dinamit' za koji je snimao spot s atraktivnom plesačicom <strong>Tinom Walme</strong> (28). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iris se krajem rujna vratila na Instagram na kojem nije bila aktivna od kraja 2018. godine, odnosno cijeli period koji je provela s Novkovićem. Nedavno je objavila fotografiju kćeri Si kako uživa u igri s njezinim psima, a zadnje je objavila citat pjesnikinje <strong>Nayyirah Waheed</strong> koji je pomalo sve zaintrigirao. </p><p>'No' might make them angry but it will make you free. If no one has ever told you, your freedom is more important than their anger.' ('Ne' bi ih moglo razljutiti, ali će vas učiniti slobodnima. Ako ti nitko još nije rekao, tvoja je sloboda važnija od njihove ljutnje.')</p><p>Boris i Iris već nekoliko mjeseci ne žive na zajedničkoj adresi. </p><p>- Mislim da nam je svima sada na prvome mjestu očuvanje zdravlja. I ne treba se žuriti ni s čime, no otvorena sam za poslovne ponude i snimanja. Obožavam modu, i to ne samo ispred kamere - rekla je Volf za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/zbog-ljubavi-se-povukla-iz-javnog-zivota-a-ovo-joj-je-prvi-posao-nakon-sto-se-odvojila-od-borisa-novkovica-1441361" target="_blank">Večernji list</a>. </p><p>Inače, Iris se u Hrvatskoj okrunila titulom najseksi Hrvatice.</p>